Поттер: "Это было больно"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признался, что ему было "больно" наблюдать за поражением своей команды от "Манчестер Сити" со счетом 4:0.

В воскресенье "Челси" завершил выступление в Кубке Англии, не сумев преодолеть 3-й раунд, однако Поттер не спешит критиковать своих игроков.



Грэм соглашается, что "синие" не в порядке, и называет "Сити" "худшим соперником", который мог попасться его команде в столь непростое время.



"Думаю, мы были вторыми лучшими против очень, очень хорошей команды. Конечно, это не лучший момент для нас, и в первые 20 минут мы были нерешительны, мы толком не напрягали их оборону, у нас не получалось атаковать, как мы бы того хотели. Думаю, "Манчестер Сити" очень хорош в том, как они мешают тебе это делать. В то же время у нас были свои проблемы".



"Они забили великолепный первый гол со штрафного, а затем случился странный пенальти. Ты оказываешься в положении, когда уступаешь 2:0 и вынужден гоняться за мячом. Ты разрываешься между тем, чтобы ходить вперед большим числом и не слишком рисковать".



"Так что в первом тайме было больно и тяжело для всех нас. Во втором тайме нам нужно было отреагировать, и я думаю, можно было обнаружить кое-какие позитивные моменты касательно молодых игроков. Думаю, они выложились без остатка и показали свое мастерство, но мы расстроены вылетом из турнира. Поздравляем "Манчестер Сити". Конечно, они заслужили победить".



"Это, наверное, худший соперник, чтобы сыграть против него, когда твои дела идут не очень хорошо. Потому что они заставляют тебя выглядеть так, словно ты не бегаешь, не стараешься, и это благодаря их блестящей позиционной структуре. Они используют всю глубину поля, они держат мяч, и тебе сложно подвергать их какому-либо давлению".



"Я работаю с игроками, и у меня нет никакого ощущения, что у них плохой настрой. Каждый хочет стараться сильнее. Думаю, я обладаю поддержкой раздевалки. Просто мы переживаем плохой момент, и порой в такие моменты вы ищите виноватого. Я понимаю, откуда у вас вопросы. Но в то же время мы должны сплотиться и продолжать трудиться", — цитирует Поттера Sky Sports.