Ширер раскритиковал "позорную" игру "Челси"

Алан Ширер Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер раскритиковал игру "Челси" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Сити".

В воскресенье "Челси" потерпел поражение 4:0 на "Этихад", три из четырех голов пропустив еще до перерыва.

Ширер потрясен, насколько неважно "синие" атакуют, а также подозревает, что подопечные Грэма Поттера просто не хотят стараться.

"С точки зрения "Челси", такого рода игра неприемлема. Ранее я уже говорил, что им нужно больше энергии, характера, всех этих вещей".

"Мне плевать, сколько травм в вашей команде, вы все равно можете выйти и постараться. Они этого не делают, и это позор для них".

"Они так плохо атакуют. Их игру впереди иначе, чем жалкой, и не назовешь. Где движение? У них совершенно ничего не ладится впереди. Их развитие остановилось или даже обратилось вспять".

"Они должны дать что-нибудь своим фанатам. Они должны показать, что этот клуб им небезразличен, потому что первые 45 минут были неприемлемы", — цитирует Ширера Daily Mail.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, Челси, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 768

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vinnipooh 08.01.2023 22:26 # vinnipooh
    тухеля уволили только за одну проигранную игру а этот пидор просрал уже кучу игр а боэли сука вонючая

    (ответить)

  2. vinnipooh 08.01.2023 22:22 # vinnipooh
    надо гнатьк ебени матери и тренера и грёбанного хозяина

    (ответить)

  3. lampard78 08.01.2023 22:11 # lampard78
    Да чё там комментировать? Лысый шарлатан просто хером постучал по лбу рыжему недотёпе, а с ним и всем фанам Челси. Вот и всё. То ли ещё будет.

    (ответить)

  4. chelsiukpro 08.01.2023 22:10 # chelsiukpro
    100% прав! Согласен что медлены из пресинга плохо выходят. сами не пресингуем всей командой а по одному теряя силы. Забросов нету на выход один в один а Сити то высоко играл. Очень полузащита плохо выглядит плюс крайки защиты да и потом атакующие игроки не бегают заспины защитникам... короче так и по кругу одни другим нормально не пасуют.... теперь график по легче то надо приводить психологию в порядок победами к ЛЧ набрать увереность.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: