Ширер раскритиковал "позорную" игру "Челси"

Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер раскритиковал игру "Челси" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Сити".

В воскресенье "Челси" потерпел поражение 4:0 на "Этихад", три из четырех голов пропустив еще до перерыва.



Ширер потрясен, насколько неважно "синие" атакуют, а также подозревает, что подопечные Грэма Поттера просто не хотят стараться.



"С точки зрения "Челси", такого рода игра неприемлема. Ранее я уже говорил, что им нужно больше энергии, характера, всех этих вещей".



"Мне плевать, сколько травм в вашей команде, вы все равно можете выйти и постараться. Они этого не делают, и это позор для них".



"Они так плохо атакуют. Их игру впереди иначе, чем жалкой, и не назовешь. Где движение? У них совершенно ничего не ладится впереди. Их развитие остановилось или даже обратилось вспять".



"Они должны дать что-нибудь своим фанатам. Они должны показать, что этот клуб им небезразличен, потому что первые 45 минут были неприемлемы", — цитирует Ширера Daily Mail.