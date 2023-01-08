Ширер раскритиковал "позорную" игру "Челси"
Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер раскритиковал игру "Челси" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Сити".
В воскресенье "Челси" потерпел поражение 4:0 на "Этихад", три из четырех голов пропустив еще до перерыва.
Ширер потрясен, насколько неважно "синие" атакуют, а также подозревает, что подопечные Грэма Поттера просто не хотят стараться.
"С точки зрения "Челси", такого рода игра неприемлема. Ранее я уже говорил, что им нужно больше энергии, характера, всех этих вещей".
"Мне плевать, сколько травм в вашей команде, вы все равно можете выйти и постараться. Они этого не делают, и это позор для них".
"Они так плохо атакуют. Их игру впереди иначе, чем жалкой, и не назовешь. Где движение? У них совершенно ничего не ладится впереди. Их развитие остановилось или даже обратилось вспять".
"Они должны дать что-нибудь своим фанатам. Они должны показать, что этот клуб им небезразличен, потому что первые 45 минут были неприемлемы", — цитирует Ширера Daily Mail.
08.01.2023 22:00
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тухеля уволили только за одну проигранную игру а этот пидор просрал уже кучу игр а боэли сука вонючая
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надо гнатьк ебени матери и тренера и грёбанного хозяина
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Да чё там комментировать? Лысый шарлатан просто хером постучал по лбу рыжему недотёпе, а с ним и всем фанам Челси. Вот и всё. То ли ещё будет.
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100% прав! Согласен что медлены из пресинга плохо выходят. сами не пресингуем всей командой а по одному теряя силы. Забросов нету на выход один в один а Сити то высоко играл. Очень полузащита плохо выглядит плюс крайки защиты да и потом атакующие игроки не бегают заспины защитникам... короче так и по кругу одни другим нормально не пасуют.... теперь график по легче то надо приводить психологию в порядок победами к ЛЧ набрать увереность.
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