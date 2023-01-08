Директор "Бешикташа" усомнился, что Вегхорст перейдет в МЮ

Спортивный директор "Бешикташа" Джейхун Казанджи усомнился в том, что нападающий Ваут Вегхорст перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Именно 30-летнего Вегхорст "Юнайтед" хочет пригласить на место покинувшего клуб Криштиану Роналду.



Как могло показаться, Ваут попрощался с болельщиками "Бешикташа" после победы 2:1 над "Касымпашей" накануне, однако Казанджи не спешит отпускать взятого в аренду у "Бернли" игрока.



"Я не понимаю, почему Вегхорст попрощался с фанатами, почему он поступил таким образом. Прямо сейчас он наш игрок. Наш контракт истекает в конце сезона".



"Если "Манчестер Юнайтед" или какая-либо другая команда хочет Вегхорста, они в любом случае должны встретиться с "Бернли". Затем "Бернли" свяжется с нами и обсудит условия расставания. Если мы согласимся, контракт будет прекращен".



"В ином случае контракт будет действовать до конца сезона. Он не может просто взять и уйти. Нам требуется вознаграждение, чтобы одобрить расставание".



"Я приведу вам пример. "Бернли" может сказать: "Мы договорились с другой командой насчет Вегхорста. Мы отдадим вам половину трансферной суммы". Тогда это другое дело. Тогда мы сядем и поговорим", — сообщил Казанджи Fanatik.