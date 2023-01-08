Давид Райя вызывает интерес у "Тоттенхэма"

Голкипер "Брентфорда" и сборной Испании Давид Райя находится на радаре у "Тоттенхэма".

Лишь накануне появилась информация, что "Тоттенхэм" рассматривает Джордана Пикфорда из "Эвертона" на роль преемника для своего первого номера Уго Льориса.



Однако The Telegraph утверждает, что еще одной целью "шпор" на замену 36-летнему Льорису является Райя, и после окончания сезона лондонский клуб предпримет попытку приобрести Давида.



По информации издания, в данный момент главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте доволен Льорисом, однако "шпоры" понимают, что им нужно планировать на будущее и готовиться к расставанию с ветераном.



Добавим, Райя выступает за "Брентфорд" с 2019 года. 27-летний голкипер был включен в заявку сборной Испании на Чемпионат Мира в Катаре, но на турнире так и не сыграл.