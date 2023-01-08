Вегхорст хочет перейти в "Юнайтед"
Нападающий Ваут Вегхорст хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" вступил в переговоры насчет Вегхорста, который принадлежит "Бернли", но этот сезон проводит за "Бешикташ" на правах аренды.
Дела Ваута в "Бешикташе" идут весьма хорошо, 30-летний голландец забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в рамках турецкого первенства.
Однако talkSPORT утверждает, что Вегхорст готов откликнуться на сигнал SOS своего соотечественника и главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.
Более того, Ваут, вероятно, уже сыграл свой последний матч за "Бешикташ", отметившись победным голом против "Касымпаши" накануне, и вскоре должен присоединиться к "Юнайтед".
08.01.2023 18:00
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Для аренды на полгода норм, цн чисто
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Ждём с турецкими болельщиками уже попрощался
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