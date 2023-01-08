Вегхорст хочет перейти в "Юнайтед"

Ваут Вегхорст Нападающий Ваут Вегхорст хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" вступил в переговоры насчет Вегхорста, который принадлежит "Бернли", но этот сезон проводит за "Бешикташ" на правах аренды.

Дела Ваута в "Бешикташе" идут весьма хорошо, 30-летний голландец забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в рамках турецкого первенства.

Однако talkSPORT утверждает, что Вегхорст готов откликнуться на сигнал SOS своего соотечественника и главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

Более того, Ваут, вероятно, уже сыграл свой последний матч за "Бешикташ", отметившись победным голом против "Касымпаши" накануне, и вскоре должен присоединиться к "Юнайтед".


Метки Бернли, Бешикташ, Вегхорст, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.01.2023 18:15 # mancunia-planet
    Для аренды на полгода норм, цн чисто

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  2. maximka 08.01.2023 18:13 # maximka
    Ждём с турецкими болельщиками уже попрощался

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