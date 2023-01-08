Поттер напомнил, что Гвардиола ничего не выиграл в своем первом сезоне в "Сити"
Наставник "Челси" Грэм Поттер напомнил, что Хосеп Гвардиола ничего не выиграл в своем первом сезоне в "Манчестер Сити".
Из-за неудовлетворительных результатов Поттер оказался под давлением спустя четыре месяца после своего назначения, однако Грэм уверен, что владельцы "Челси" сделали мудрый выбор и готовы быть терпеливыми.
"Наши владельцы являются миллиардерами, поэтому они довольно умны. Точно умнее меня. Они понимают направление, в котором мы хотим двигаться".
"Я здесь только четыре месяца, из которых пять-шесть недель были потеряны из-за сборных. У Пепа ушел год, прежде чем он что-нибудь выиграл", — цитирует Поттера The Guardian.
08.01.2023 17:00
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