Поттер напомнил, что Гвардиола ничего не выиграл в своем первом сезоне в "Сити"

Наставник "Челси" Грэм Поттер напомнил, что Хосеп Гвардиола ничего не выиграл в своем первом сезоне в "Манчестер Сити".

Из-за неудовлетворительных результатов Поттер оказался под давлением спустя четыре месяца после своего назначения, однако Грэм уверен, что владельцы "Челси" сделали мудрый выбор и готовы быть терпеливыми.



"Наши владельцы являются миллиардерами, поэтому они довольно умны. Точно умнее меня. Они понимают направление, в котором мы хотим двигаться".



"Я здесь только четыре месяца, из которых пять-шесть недель были потеряны из-за сборных. У Пепа ушел год, прежде чем он что-нибудь выиграл", — цитирует Поттера The Guardian.