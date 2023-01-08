Тен Хаг: "Ищем нападающего, потому что Мартиаль не справляется с нагрузкой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда нуждается еще в одном нападающем, потому что Антони Мартиаль не справляется с нагрузкой.

В этом сезоне, омраченном для себя травмами, Мартиаль еще ни разу не провел на поле все 90 минут, и по этой причине Тен Хаг хочет выйти на трансферный рынок в январе.



"На то есть причина (почему Мартиаля меняли в семи последних матчах). Так происходило, потому что он не справляется с нагрузкой. Поэтому мы и ищем еще одного нападающего".



"Это не так, что мы не хотим полагаться на него. Просто его физическое состояние в данный момент не позволяет ему играть 90 минут каждые три дня. Поэтому нам вместе приходится контролировать его нагрузку".



"В данный момент у нас есть дефицит игроков, потому что качества Антони Мартиаля так важны для нашей игры. Я имею ввиду его перемещения, его работу с мячом, прессинг. Нам это нужно, чтобы создавать угрозу".



"Также это идет на пользу Маркусу Рэшфорду. Я не переживаю, что только Маркус забивает голы, потому что, уверен, другие игроки это тоже могут", — цитирует Тен Хага Sky Sports.