Поттер призвал публику понять, что эра Абрамовича закончилась
Наставник "Челси" Грэм Поттер призвал публику понять, что его клуб изменился относительно эры Романа Абрамовича.
Завершив приобретение "Челси" в мае, уже в сентябре Тодд Бели и партнеры пригласили на должность главного тренера "синих" Поттера.
Сейчас Поттер находится под большим давлением из-за неудовлетворительных результатов, однако Грэм предупреждает, что времена, когда "Челси" менял рулевых как перчатки, остались в прошлом.
"Сейчас здесь совершенно другие владельцы, нежели прежде. У некоторых людей это с трудом укладывается в голове, потому что на протяжении 20 лет "Челси" был одним, а теперь внезапно стал другим".
"Но люди все равно мысленно возвращаются к тому, что было в предыдущие 20 лет. Это нормально, но теперь здесь совершенно по-другому. Это была возможность для меня придать облик клубу, который находится в переходом периоде, и по этой причине я взялся за работу".
"20 лет — это большое время. Менять руководителей после такого срока тяжело, и я знал, что с этим будут связаны дополнительные вызовы", — цитирует Поттера Evening Standard.
08.01.2023 15:00
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Не долго синяя xуйня просуществовала )) пора возвращаться к истокам ахахахха
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Новая философия быть середняками, при этом тратя охулиарды
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Красава Потер. Правда всё
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Так это и так видно.
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То есть, дайте мне превратить команду победителя в условного Арсенала бестрофейного, так как здесь другие владельцы…Этот физрук в своем уме? 300 миллионов на ветер, его вышвырнут быстрее чем он очухается
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Верю в Гарри Поттера!
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