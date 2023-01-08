Поттер призвал публику понять, что эра Абрамовича закончилась

Наставник "Челси" Грэм Поттер призвал публику понять, что его клуб изменился относительно эры Романа Абрамовича.

Завершив приобретение "Челси" в мае, уже в сентябре Тодд Бели и партнеры пригласили на должность главного тренера "синих" Поттера.



Сейчас Поттер находится под большим давлением из-за неудовлетворительных результатов, однако Грэм предупреждает, что времена, когда "Челси" менял рулевых как перчатки, остались в прошлом.



"Сейчас здесь совершенно другие владельцы, нежели прежде. У некоторых людей это с трудом укладывается в голове, потому что на протяжении 20 лет "Челси" был одним, а теперь внезапно стал другим".



"Но люди все равно мысленно возвращаются к тому, что было в предыдущие 20 лет. Это нормально, но теперь здесь совершенно по-другому. Это была возможность для меня придать облик клубу, который находится в переходом периоде, и по этой причине я взялся за работу".



"20 лет — это большое время. Менять руководителей после такого срока тяжело, и я знал, что с этим будут связаны дополнительные вызовы", — цитирует Поттера Evening Standard.