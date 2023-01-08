Поттер призвал публику понять, что эра Абрамовича закончилась

Грэм Поттер Наставник "Челси" Грэм Поттер призвал публику понять, что его клуб изменился относительно эры Романа Абрамовича.

Завершив приобретение "Челси" в мае, уже в сентябре Тодд Бели и партнеры пригласили на должность главного тренера "синих" Поттера.

Сейчас Поттер находится под большим давлением из-за неудовлетворительных результатов, однако Грэм предупреждает, что времена, когда "Челси" менял рулевых как перчатки, остались в прошлом.

"Сейчас здесь совершенно другие владельцы, нежели прежде. У некоторых людей это с трудом укладывается в голове, потому что на протяжении 20 лет "Челси" был одним, а теперь внезапно стал другим".

"Но люди все равно мысленно возвращаются к тому, что было в предыдущие 20 лет. Это нормально, но теперь здесь совершенно по-другому. Это была возможность для меня придать облик клубу, который находится в переходом периоде, и по этой причине я взялся за работу".

"20 лет — это большое время. Менять руководителей после такого срока тяжело, и я знал, что с этим будут связаны дополнительные вызовы", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Абрамович, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 896

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 08.01.2023 15:55 # slash-lfc
    Не долго синяя xуйня просуществовала )) пора возвращаться к истокам ахахахха

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  2. scrim 08.01.2023 15:51 # scrim
    Новая философия быть середняками, при этом тратя охулиарды

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  3. electric 08.01.2023 15:31 # electric
    Красава Потер. Правда всё

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  4. alienripley 08.01.2023 15:30 # alienripley
    Так это и так видно.

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  5. infamous 08.01.2023 15:24 # infamous
    То есть, дайте мне превратить команду победителя в условного Арсенала бестрофейного, так как здесь другие владельцы…Этот физрук в своем уме? 300 миллионов на ветер, его вышвырнут быстрее чем он очухается

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  6. skydreams 08.01.2023 15:01 # skydreams
    Верю в Гарри Поттера!

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