Лопетеги считает, что у "Вулверхэмптона" украли победу

Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги считает, что у его команды украли победу в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля".

Накануне "Вулверхэмптон" сыграл вничью 2:2 на "Энфилде", причем на 82-й минуте казалось, что "волки" вырвали победу, потому что Тоте Гомеш отправил мяч в ворота "красных".



Однако система VAR не нашла подходящего ракурса, чтобы отменить решение рефери об офсайде, и Лопетеги, чьей команде теперь предстоит переигровка, чрезвычайно возмущен.



"Я видел повтор в раздевалке по нашей тактической камере. Мы забили верный гол. Я вынужден смириться, но офсайда там не было. Это очевидно. Одна ошибка означает, что мы не смогли выйти в следующий раунд".



"Я видел это. Мне жаль, но офсайда не существует. Это невозможно. Кто-то сказал ему (рефери), что это офсайд, но мы видели изображения. Его не существует".



"Это ошибочное решение. Я совершаю ошибки каждый день, и иногда они (рефери) совершают их тоже. Сегодня у нас есть помощь VAR, и это печально, потому что офсайда не было", — цитирует Лопетеги The Telegraph.