Гвардиола: "Это может быть хорошим уроком для Филлипса"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что наказание Калвина Филлипса за "лишний вес" станет ценным уроком для английского полузащитника.

Филлипс в неважной форме вернулся с Чемпионата Мира в Катаре, и Гвардиола не включил Калвина в заявку на победный матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" 22 декабря, объяснив это "лишним весом" у подопечного.



Ранее на текущей неделе Филлипс вернулся к выступлениям за "Сити", выйдя на замену против "Челси" в Премьер-Лиге, и Гвардиола чувствует, что Калвин извлек урок для себя.



"Он хочет измениться. Это может быть хорошим уроком для него на будущее. Футболист должен быть идеален на протяжении 12 месяцев. Идеален".



"Он должен быть идеален даже на отдыхе. Ты должен быть готов, потому что этот уровень так требователен. Ты должен быть способен играть три матча в неделю, ты должен быть в форме. Если ты не в форме, это никуда не годится. Но на прошлой неделе я сказал, что он прибавляет", — цитирует Гвардиолу The Guardian.