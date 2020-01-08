"Эвертон" и "Саутгемптон" проявляют интерес к Дайчу

Ведущие борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Эвертон" и "Саутгемптон" проявляют интерес к бывшему главному тренеру "Бернли" Шону Дайчу.

Дайч до сих пор находится без работы после своего увольнения из "Бернли" в апреле 2022, проведя в клубе с "Терф Мур" девять с половиной лет.



Однако Daily Mirror утверждает, что вскоре Шон может вернуться к работе в Премьер-Лиге, причем у 51-летнего англичанина могут быть сразу два варианта.



Помимо того, что "Эвертон" рассматривает Дайча в качестве замены для Фрэнка Лэмпарда, виды на Шона имеет "Саутгемптон", который лишь в ноябре сменил рулевого, назначив Натана Джонса вместо Ральфа Хазенхюттля.



Ирония судьбы такова, что "ириски" и "святые" играют друг с другом в следующую субботу, 14 января, и исход этого матча может приблизить Дайча к обретению работы.