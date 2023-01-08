Гвардиола отказался от работы со сборной Бразилии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отверг возможность поработать со сборной Бразилии.

Сборная Бразилии находится в поисках нового рулевого, попрощавшись с Тите после неудачного выступления на Чемпионате Мира в Катаре.



Важный нюанс в том, что Федерация футбола Бразилии открыта к приглашению иностранного специалиста — впервые с двух товарищеских матчей при португальце Хореке в 1944 году.



По информации Daily Mirror, соответствующее предложение было озвучено Хосепу легендой бразильского футбола Роналдо через Пере Гвардиолу, брата и агента наставника "горожан".



Однако Гвардиола вежливо отклонил предложение бразильцев, сообщив, что у него остается незаконченное дело в "Сити", с которым он лишь в ноябре продлил контракт на два года.



Аналогичным образом от работы с бразильской сборной отказался главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.