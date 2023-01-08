МЮ ввел "правило Руни" в отношении зарплат
"Манчестер Юнайтед" ввел "правило Роналду", устанавливающее потолок зарплат для игроков первой команды.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, отныне при совершении приобретений или продлении контрактов "Юнайтед" будет предлагать игрокам зарплату не выше 200,000 фунтов в неделю.
"Красные дьяволы" делают это для того, чтобы никто из футболистов не чувствовал себя ущемленным, видя, что партнер по раздевалке зарабатывает в разы больше.
На такой шаг "Юнайтед" решился после расставания с Криштиану Роналду, чей контракт в Манчестере предусматривал зарплату в районе полумиллиона фунтов в год.
Впервые "дьяволы" собираются применить "правило Роналду" при продлении контракта с голкипером Давидом Де Хеа, который сейчас зарабатывает 375,000 фунтов в неделю.
"Юнайтед" предлагает своему первому номеру согласиться на существенное понижение зарплаты и заключить новую сделку — либо покинуть клуб свободным агентом в конце сезона.
Добавим, сейчас наиболее опытные игроки команды Эрика Тен Хага — вроде Рафаэля Варана, Харри Магуайра, Каземиро и Бруну Фернандеша — получают от 180,000 до 200,000 фунтов в неделю. "Дьяволы" планируют придерживаться этого коридора вместо того, чтобы тратить кучу денег на содержание суперзвезд.
08.01.2023 10:00
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Последние комментарии:
Вообще то игроки не должны смотреть скока игрок зарабатывает а доказывать игрой на поле тем самым поднимая свой активы. Клуб всегда готов тебе платить больше только надо работать и выкладыватся на поле. Каждый игрок разного калибра и не надо завидовать и просить зарплату как у Рона!
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