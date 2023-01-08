Тен Хаг раскритиковал трансферную политику МЮ до своего прихода

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал трансферную политику клуба в предыдущие годы.

В данный момент "Юнайтед" набрал отличный ход, занимая место в топ-4 Премьер-Лиге и имея хорошие турнирные перспективы на вторую половину сезона.



Однако когда Тен Хаг только взялся за эту работу, то обнаружил разрозненный коллектив с низкой моралью, и Эрик связывает это с обилием неудачных покупок в эпоху после сэра Алекса Фергюсона.



"В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" не внушал страха. Здесь не было духа. Я не видел энергии в команде. Стойкость духа была на очень низом уровне. Я видел это снаружи, а также заметил в свои первые недели в клубе. Я взглянул на культуру клуба и спросил: "А как "Манчестер Юнайтед" смог стать великим?" На мой взгляд, то стало возможно благодаря сэру Алексу Фергюсону".



"Его команды были превосходны в плане сплоченности, коллективных действий, духа. Их просто невозможно было победить. Когда мы приглашаем игроков, то смотрим на их мастерство и технические навыки. Но также ты смотришь на их дух и на его стойкость — и именно это мы должны вернуть. За последние годы клуб купил немыслимое количество игроков, которые были недостаточно хороши. Большинство покупок были средними, а для "Юнайтед" средне — это недостаточно. Футболка "Юнайтед" тяжела. Только настоящие личности, которые проявляют себя под огромным давлением, могут играть здесь", — цитирует Тен Хага Goal.