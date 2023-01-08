Поттер: "Я бы не оставил "Брайтон", если бы опасался своего увольнения спустя четыре месяца"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что никогда бы не оставил "Брайтон", если бы опасался своего увольнения на "Стэмфорд Бридж" уже спустя четыре месяца.
В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, находясь на таком же расстоянии от зоны Лиги Чемпионов, как и от зоны вылета.
Поттер, сменивший Томаса Тухеля на тренерском мостике "синих" в сентябре, оказался под большим давлением из-за неудовлетворительных результатов, однако Грэм уверен в поддержке руководства и считает преждевременными выводы насчет себя.
"Я бы не оставил свою предыдущую работу, если бы допускал вероятность, что владельцы не будут поддерживать меня. Это не так, что я ухватился за первую предоставившуюся возможность, чтобы покинуть "Брайтон". У меня были и другие варианты, но этот показался мне правильным из-за владельцев, из-за их поддержки, и это подтвердилось. Они великолепны".
"Думаю, они абсолютно понимают, где мы находимся и чего мы хотим. Сейчас я уверен еще больше, что мы сможем достичь поставленных целей, нежели когда приступал к работе, потому что сейчас я понимаю клуб, игроков и наши потребности. Но, конечно, учитывая прошлое "Челси" и изменения в руководстве, можно понять, почему возникают вопросы".
"Но я здесь только четыре месяца. Вспомните, сколько матчей мы сыграли и с какими испытаниями столкнулись за это время. Если люди собираются судить меня по этим четырем месяцам, то ладно".
"Я бы мог привести вам контраргумент, учитывая мою карьеру, мои достижения и людей, которые ценят мое мастерство. Я знаю лишь то, что обладаю полной поддержкой людей сверху, игроков и персонала", — цитирует Поттера The Telegraph.
08.01.2023 08:00
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