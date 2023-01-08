"Брайтон" готов продать Кайседо за 65 млн. фунтов

"Брайтон" понизил до 65 миллионов фунтов цену за своего полузащитника Мойсеса Кайседо.

21-летний Кайседо добился колоссального прогресса после своего перехода в "Брайтон" из "Индепендьенте дель Валье" за 4 млн. фунтов в феврале 2021.



Мойсес является одним из лучших игроков "чаек" в этом сезоне, а дополнительный интерес к себе привлек с помощью уверенного выступления за сборную Эквадора на Чемпионате Мира в Катаре.



Daily Mirror называет главными претендентами на Кайседо "Челси", "Ливерпуль", а также "Ньюкасл", чей спортивный директор Дэн Эшуорт и приглашал Мойсеса в "Брайтон" два года назад.



Изначально "Брайтон" установил заградительную цену в 85 млн. фунтов за Кайседо, однако сейчас "чайки" дали понять грандам Премьер-Лиги, что готовы довольствоваться 65 млн. фунтов — или даже 60 млн. фунтов плюс бонусы.