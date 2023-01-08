FA расследует гомофобные кричалки насчет Лэмпарда
FA инициировала расследование по поводу гомофобных кричалок насчет главного тренера "Эвертона" Фрэнка Лэмпарда во время матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".
В минувшую пятницу "Юнайтед" не без труда сломил сопротивление "Эвертона" и, одержав победу 3:1, вышел в 4-й раунд кубкового соревнования.
Однако эта победа была омрачена поведением фанатов, которые припомнили Лэмпарду его прошлое как бывшего игрока и наставника "Челси".
Болельщики скандировали "мальчик по вызову из "Челси" в отношении Фрэнка, и в субботу Ассоциация официально объявила о начале своего расследования.
Добавим, с тех пор поддержку Лэмпарду выразили различные ЛГБТ-организации, включая Gay Gooners — первое британское и крупнейшее в мире объединение футбольных болельщиков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
We stand with you in condemning the use of the homophobic chant in a pathetic attempt to try and belittle Frank Lampard. Homophobic chants are NEVER just banter. Enough is enough. https://t.co/xY0DfRzY8y— gaygooners (@gaygooners) January 6, 2023
08.01.2023 06:00
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