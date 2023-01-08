"Ливерпулю" и "Вулверхэмптону" предстоит переигровка в Кубке Англии
"Ливерпулю" предстоит переигровка в 3-м раунде Кубка Англии после того, как команда Юргена Клоппа сыграла дома с "Вулверхэмптоном" вничью 2:2.
Хозяева "Энфилда" принялись искать счастье в атаках с началом матча, но при этом демонстрировали весьма неуверенную игру в обороне, и соперник это почувствовал.
На 26-й минуте "красные" трагикомичным образом попытались выйти из обороны, что окончилось пасом голкипера Алиссона в ноги Гонсалу Гедешу, и тот немедленно поразил пустые ворота — 0:1.
"Ливерпуль" словно не ожидал такого развития событий и в дальнейшем выглядел неубедительно, продолжая нервничать в обороне.
Несмотря на отсутствие моментов, хозяевам удалось сравнять счет перед уходом в раздевалку. Трент Александер-Арнольд выполнил заброс верхом в штрафную, а Дарвин Нуньес технично переправил мяч в дальний угол ворот — 1:1.
Вскоре после начала второго тайма "красные" и вовсе вышли вперед. Коди Гакпо попытался выполнить заброс в стиле Трента, а Тоти лишь головой скинул мяч на Мохамеда Салах, который хладнокровно поразил ворота — 2:1.
"Волки" едва не восстановили равновесие в счете на 56-й минуте, когда Райан Аит-Нури выскочил один на один, но не смог пробить Алиссона.
Провалы в обороне "Ливерпуля" никуда не делись, и спустя 10 минут счет все-таки стал равным. Хван Хи Чхан сыграл в стенку с Матеусом Куньей в штрафной, после чего в борьбе с Ибраимой Конате направил мяч в ворота с близкого расстояния — 2:2.
В концовке стало казаться, что "волки" согласны на переигровку, но не тут-то было! На 81-й минуте Тоти с близкого расстояния подправил мяч в ворота после удара партнера. Однако радость гостей была прервана вмешательством системы VAR — офсайд.
Матч так и закончился вничью. Это означает, что теперь команды проведут переигровку на "Молинью".
Кроме того, ранее днем "Вест Хэм" выбил из Кубка Англии "Брентфорд", а "Ньюкасл" капитулировал перед "Шеффилд Уэнсдей" из Лиги Один.
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" — 2:2 (1:1)
Голы: Нуньес 45, Салах 52 — Гедеш 26, Хван 66.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 85), Матип, Конате, Робертсон, Фабиньо (Эллиотт 75), Алькантара, Хендерсон (Кейта 68), Гакпо (Окслейд-Чемберлен 84), Салах (Доак 85), Нуньес.
"Вулверхэмптон": Шаркич, Лембикиса (Семеду 68), Коллинс, Тоти, Хонни, Адама Траоре, Невеш (Хван 63), Ходж, Аит-Нури (Буэно 73), Хименес (Кунья 63), Гедеш (Нунеш 63).
Предупреждение: Хонни.
"Брентфорд" — "Вест Хэм" — 0:1 (0:0)
Гол: Бенрахма 79.
"Шеффилд Уэнсдей" — "Ньюкасл" — 1:2 (0:0)
Голы: Уиндасс 52, 65 — Гимараэс 69.
"Ковентри" — "Рексем" — 3:4 (1:3)
Голы: Шиф 36, Дьекереш 69, Палмер 76 — Долби 12, Ли 18, О'Коннор 45, Маллин 58 (пен).
"Гримсби" — "Бернтон" — 1:0 (0:0)
Гол: Ричардсон 76.
"Лутон" — "Уиган" — 1:1 (1:1)
Голы: Корник 45 — Нэйлор 17.
08.01.2023 00:55
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Блин, только каледарь себе уплотнили этой никчёмной ничьёй. Ну хорошо, что хоть Гакпо дали поиграть и Нуньес забил. Других положительных вещей не вижу. Ладно, едем дальше.
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Оруууууу
Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители её отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства.
Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами.
Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать…
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Отскочила портовая помойка
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Вот и пусть теперь молодежь катает, толку больше будет.
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В обороне просто проходной двор у Ливера. Трент и Робертсон - не защитники.
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Россия, Путин, Ливерпуль!!!
Только Победы!!!
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2 матча - 3 отмененных гола
#ротклопа
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