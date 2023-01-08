"Ливерпулю" и "Вулверхэмптону" предстоит переигровка в Кубке Англии

"Ливерпулю" предстоит переигровка в 3-м раунде Кубка Англии после того, как команда Юргена Клоппа сыграла дома с "Вулверхэмптоном" вничью 2:2.

Хозяева "Энфилда" принялись искать счастье в атаках с началом матча, но при этом демонстрировали весьма неуверенную игру в обороне, и соперник это почувствовал.



На 26-й минуте "красные" трагикомичным образом попытались выйти из обороны, что окончилось пасом голкипера Алиссона в ноги Гонсалу Гедешу, и тот немедленно поразил пустые ворота — 0:1.



"Ливерпуль" словно не ожидал такого развития событий и в дальнейшем выглядел неубедительно, продолжая нервничать в обороне.



Несмотря на отсутствие моментов, хозяевам удалось сравнять счет перед уходом в раздевалку. Трент Александер-Арнольд выполнил заброс верхом в штрафную, а Дарвин Нуньес технично переправил мяч в дальний угол ворот — 1:1.



Вскоре после начала второго тайма "красные" и вовсе вышли вперед. Коди Гакпо попытался выполнить заброс в стиле Трента, а Тоти лишь головой скинул мяч на Мохамеда Салах, который хладнокровно поразил ворота — 2:1.



"Волки" едва не восстановили равновесие в счете на 56-й минуте, когда Райан Аит-Нури выскочил один на один, но не смог пробить Алиссона.



Провалы в обороне "Ливерпуля" никуда не делись, и спустя 10 минут счет все-таки стал равным. Хван Хи Чхан сыграл в стенку с Матеусом Куньей в штрафной, после чего в борьбе с Ибраимой Конате направил мяч в ворота с близкого расстояния — 2:2.



В концовке стало казаться, что "волки" согласны на переигровку, но не тут-то было! На 81-й минуте Тоти с близкого расстояния подправил мяч в ворота после удара партнера. Однако радость гостей была прервана вмешательством системы VAR — офсайд.



Матч так и закончился вничью. Это означает, что теперь команды проведут переигровку на "Молинью".



Кроме того, ранее днем "Вест Хэм" выбил из Кубка Англии "Брентфорд", а "Ньюкасл" капитулировал перед "Шеффилд Уэнсдей" из Лиги Один.



"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" — 2:2 (1:1)



Голы: Нуньес 45, Салах 52 — Гедеш 26, Хван 66.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 85), Матип, Конате, Робертсон, Фабиньо (Эллиотт 75), Алькантара, Хендерсон (Кейта 68), Гакпо (Окслейд-Чемберлен 84), Салах (Доак 85), Нуньес.



"Вулверхэмптон": Шаркич, Лембикиса (Семеду 68), Коллинс, Тоти, Хонни, Адама Траоре, Невеш (Хван 63), Ходж, Аит-Нури (Буэно 73), Хименес (Кунья 63), Гедеш (Нунеш 63).



Предупреждение: Хонни.



"Брентфорд" — "Вест Хэм" — 0:1 (0:0)



Гол: Бенрахма 79.



"Шеффилд Уэнсдей" — "Ньюкасл" — 1:2 (0:0)



Голы: Уиндасс 52, 65 — Гимараэс 69.



"Ковентри" — "Рексем" — 3:4 (1:3)



Голы: Шиф 36, Дьекереш 69, Палмер 76 — Долби 12, Ли 18, О'Коннор 45, Маллин 58 (пен).



"Гримсби" — "Бернтон" — 1:0 (0:0)



Гол: Ричардсон 76.



"Лутон" — "Уиган" — 1:1 (1:1)



Голы: Корник 45 — Нэйлор 17.