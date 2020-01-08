"Тоттенхэм" видит в Пикфорде замену для Льориса

"Тоттенхэм" хочет приобрести голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда на место своего капитана Уго Льориса.

Льорис защищает ворота "Тоттенхэма" уже 11-й сезон кряду и только в прошлом месяце играл за сборную Франции в финале Чемпионата Мира.



Однако в последнее время к игре Льориса все больше вопросов, и это усиливает ощущение, что лучшие годы 36-летнего француза уже позади.



Как сообщает Daily Mirror, в качестве преемника для Льориса "шпоры" как раз и видят 28-летнего Пикфорда, который в этом сезоне вновь вынужден сражаться с "Эвертоном" за выживание в Премьер-Лиге.



Пикфорд до сих пор не продлил свой контракт, от которого остается один полный год, и в "Тоттенхэме" верят, что смогут соблазнить первого номера сборной Англии возможностью выступать в еврокубках.



По информации издания, свой интерес к Джордану также обозначил "Челси".