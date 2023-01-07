"Юнайтед" обсуждает аренду Вегхорста
"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры об аренде нападающего "Бернли" Ваута Вегхорста.
Из-за крайне ограниченного трансферного бюджета на январь "Юнайтед" вынужден искать замену для Криштиану Роналду среди игроков, доступных для аренды.
"Красные дьяволы" рассматривают целый ряд вариантов, включая Вегхорста, который этот сезон проводит в турецком "Бешикташе" на правах аренды из "Бернли".
Как сообщает Daily Mail, "Юнайтед" уже вступил в переговоры насчет Ваута, надеясь убедить "Бернли" досрочно отозвать 30-летнего голландца, чтобы затем сразу же отправить в другую аренду.
Добавим, соотечественник главного тренера "дьяволов" Эрика Тен Хага забил 10 голов 20 матчах за клуб и сборную в этом сезоне, включая дубль против Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.
07.01.2023 23:00
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шутки про бернли стали явью.
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такое может быть только в мучастере.
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