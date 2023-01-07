Ван Дейк: "Гакпо справится с давлением в "Ливерпуле"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его партнер по сборной Голландии Коди Гакпо справится с давлением, связанным с выступлением за мерсисайдский клуб.

В данный момент Гакпо готовится к своему дебюту за "Ливерпуль", где он столкнется с совершенно другими ожиданиями и требованиями, нежели в ПСВ.



Однако Ван Дейк верит в то, что Коди справится и станет важным игроком для "красных" благодаря своим навыкам и своему характеру.



"Во-первых, он отличный игрок, а также он отличный парень в плане характера. Он замечательно вольется в наш коллектив. Он спокойный парень, и я думаю, он будет очень хорош для нас. Думаю, ему потребуется немного времени. Естественно, мы дадим ему это".



"Думаю, он справится с давлением, но ты узнаешь это, только когда окажешься под ним".



"Он должен будет трудиться, склонив голову. Он должен смотреть, что мы делаем как коллектив, слушать тренера и игроков вокруг, а также не отвлекаться на посторонний шум, потому что тебя могут назвать одним из лучших в мире в один день и одним из худших на следующий — посередине никогда не бывает. Поэтому он должен сохранять спокойствие, и я думаю, он будет. Он именно такой человек. Я помогу ему при необходимости", — цитирует Ван Дейка The Independent.