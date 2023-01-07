"Челси" начал переговоры о покупке Тюрама

Маркус Тюрам "Челси" вступил в борьбу за нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама.

В предыдущие недели Тюрама сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Астон Виллу", однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что теперь интерес к Маркусу проявил "Челси", уже начав переговоры по согласованию условий сделки.

К приглашению нападающего в январе "Челси" подталкивает отвратительная форма имеющихся игроков атаки, включая Пьер-Эмерика Обамеянга, а также обилие травм — только в минувший четверг лазарет "синих" пополнили Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишича.

Контракт Маркуса с "Боруссией" истекает в конце этого сезона, поэтому 25-летний француз, сын легендарного Лилиана Тюрама, может быть доступен для трансфера по сниженной цене.

Добавим, в этом сезоне Тюрам забил 13 голов и отдал три результативные передачи за клуб из Гладбаха во всех соревнованиях.


Метки Боруссия, Тюрам, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 07.01.2023 21:28 # gucman
    Ну че, нормальный нап, физуха в поряде, для ротации можно брать

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  2. takernotagiver 07.01.2023 21:21 # takernotagiver
    Тоуни лучше

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  3. skydreams 07.01.2023 21:01 # skydreams
    ДОЛБАЁБСИ

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