"Челси" начал переговоры о покупке Тюрама

"Челси" вступил в борьбу за нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама.

В предыдущие недели Тюрама сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Астон Виллу", однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что теперь интерес к Маркусу проявил "Челси", уже начав переговоры по согласованию условий сделки.



К приглашению нападающего в январе "Челси" подталкивает отвратительная форма имеющихся игроков атаки, включая Пьер-Эмерика Обамеянга, а также обилие травм — только в минувший четверг лазарет "синих" пополнили Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишича.



Контракт Маркуса с "Боруссией" истекает в конце этого сезона, поэтому 25-летний француз, сын легендарного Лилиана Тюрама, может быть доступен для трансфера по сниженной цене.



Добавим, в этом сезоне Тюрам забил 13 голов и отдал три результативные передачи за клуб из Гладбаха во всех соревнованиях.