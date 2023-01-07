"Фулхэм" и "Брайтон" вышли в 4-й раунд Кубка Англии
К числу участников 4-го раунда Кубка Англии присоединились "Фулхэм" и "Брайтон", одержав победы над соперниками из Чемпионшипа.
"Фулхэм" переиграл на выезде "Халл" со счетом 0:2, а "Брайтон" крупно победил в гостях у "Мидлсбро" (1:5).
В то же время Премьер-Лига продолжила нести потери. Сошли с дистанции "Ноттингем Форест" и "Борнмут", уступив "Блэкпулу" и "Бернли", соответственно.
"Блэкпул" — "Ноттингем Форест" — 4:1 (1:0)
Голы: Экпитета 17, Поведа-Окампо 64, Хэмилтон 71, Йетс 87 — Йетс 90.
"Борнмут" — "Бернли" — 2:4 (1:3)
Голы: Кристи 12, Соланке 48 — Мануэль 6, 57, Зарури 39, 43.
"Халл" — "Фулхэм" — 0:2 (0:1)
Голы: Курзава 37, Джеймс 90.
"Мидлсбро" — "Брайтон" — 1:5 (1:2)
Голы: Акпом 13 — Гросс 8, Лаллана 29, Макаллистер 58, 80, Ундав 88.
"Борем Вуд" — "Аккрингтон Стэнли" — 1:1 (0:1)
Голы: Ндлову 78 — Эстли 6.
"Честерфилд" — "Вест Бромвич" — 3:3 (3:2)
Голы: Уильямс 7, Добра 36, 41 — Томас-Асанте 2, 90, Грант 17.
"Флитвуд" — КПР — 2:1 (1:1)
Голы: Нсиала 40, Омочере 67 — Филд 37.
"Ипсвич" — "Ротерхэм" — 4:1 (1:0)
Голы: Хамфрис 43, Чаплин 74 (пен), Ладапо 79, Бернс 87 (пен) — Вашингтон 47 (пен).
"Миллуолл" — "Шеффилд Юнайтед" — 0:2 (0:2)
Голы: Джеббисон 23, Богл 36.
"Шрюсбери" — "Сандерленд" — 1:2 (0:0)
Голы: Пеннингтон 81 — Стюарт 90, О'Ниен 90.
07.01.2023 20:00
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