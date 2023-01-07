"Фулхэм" и "Брайтон" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

К числу участников 4-го раунда Кубка Англии присоединились "Фулхэм" и "Брайтон", одержав победы над соперниками из Чемпионшипа.

"Фулхэм" переиграл на выезде "Халл" со счетом 0:2, а "Брайтон" крупно победил в гостях у "Мидлсбро" (1:5).



В то же время Премьер-Лига продолжила нести потери. Сошли с дистанции "Ноттингем Форест" и "Борнмут", уступив "Блэкпулу" и "Бернли", соответственно.



"Блэкпул" — "Ноттингем Форест" — 4:1 (1:0)



Голы: Экпитета 17, Поведа-Окампо 64, Хэмилтон 71, Йетс 87 — Йетс 90.



"Борнмут" — "Бернли" — 2:4 (1:3)



Голы: Кристи 12, Соланке 48 — Мануэль 6, 57, Зарури 39, 43.



"Халл" — "Фулхэм" — 0:2 (0:1)



Голы: Курзава 37, Джеймс 90.



"Мидлсбро" — "Брайтон" — 1:5 (1:2)



Голы: Акпом 13 — Гросс 8, Лаллана 29, Макаллистер 58, 80, Ундав 88.



"Борем Вуд" — "Аккрингтон Стэнли" — 1:1 (0:1)



Голы: Ндлову 78 — Эстли 6.



"Честерфилд" — "Вест Бромвич" — 3:3 (3:2)



Голы: Уильямс 7, Добра 36, 41 — Томас-Асанте 2, 90, Грант 17.



"Флитвуд" — КПР — 2:1 (1:1)



Голы: Нсиала 40, Омочере 67 — Филд 37.



"Ипсвич" — "Ротерхэм" — 4:1 (1:0)



Голы: Хамфрис 43, Чаплин 74 (пен), Ладапо 79, Бернс 87 (пен) — Вашингтон 47 (пен).



"Миллуолл" — "Шеффилд Юнайтед" — 0:2 (0:2)



Голы: Джеббисон 23, Богл 36.



"Шрюсбери" — "Сандерленд" — 1:2 (0:0)



Голы: Пеннингтон 81 — Стюарт 90, О'Ниен 90.