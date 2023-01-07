"Челси" подтвердил переходы Сантоса и Фофана
"Челси" завершил приобретения полузащитника "Васко Да Гамы" Андрея Сантоса и нападающего "Мольде" Давида Датро Фофана.
Как говорится в официальном заявлении "Челси", Фофана заключил контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.
BBC оценивает трансфер 20-летнего Фофана в 8-10 миллионов фунтов, тогда как 18-летний Сантос обошелся "синим" в 18 млн. фунтов.
Давид Датро забил 24 гола в 65 матчах за "Мольде", включая 15 в этом сезоне.
Андрей успел сыграл 38 матчей за первую команду "Васко да Гамы", отличившись восемь раз.
07.01.2023 19:00
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Последние комментарии:
Эту зиму проводим пока что лучше всех в Англии
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Welcome! На перспективу.... строит новый Челси!
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Молодое мясо для апгрейда и продажи или аренды. всё идёт, как я и предсказывал, Бейли хочет сделать из Челси инкубатор, потому и звал на должность спортдира Фройнда.
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Вот лохи, купили Фофану летом и зимой опять покупают Фофану.
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Императоры!!!!!
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