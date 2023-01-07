"Челси" подтвердил переходы Сантоса и Фофана

"Челси" завершил приобретения полузащитника "Васко Да Гамы" Андрея Сантоса и нападающего "Мольде" Давида Датро Фофана.

Как говорится в официальном заявлении "Челси", Фофана заключил контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.



BBC оценивает трансфер 20-летнего Фофана в 8-10 миллионов фунтов, тогда как 18-летний Сантос обошелся "синим" в 18 млн. фунтов.



Давид Датро забил 24 гола в 65 матчах за "Мольде", включая 15 в этом сезоне.



Андрей успел сыграл 38 матчей за первую команду "Васко да Гамы", отличившись восемь раз.



