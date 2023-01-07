"Челси" подтвердил переходы Сантоса и Фофана

Давид Датро Фофана "Челси" завершил приобретения полузащитника "Васко Да Гамы" Андрея Сантоса и нападающего "Мольде" Давида Датро Фофана.

Как говорится в официальном заявлении "Челси", Фофана заключил контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.

BBC оценивает трансфер 20-летнего Фофана в 8-10 миллионов фунтов, тогда как 18-летний Сантос обошелся "синим" в 18 млн. фунтов.

Давид Датро забил 24 гола в 65 матчах за "Мольде", включая 15 в этом сезоне.

Андрей успел сыграл 38 матчей за первую команду "Васко да Гамы", отличившись восемь раз.

Андрей Сантос


Метки Васко да Гама, Мольде, Сантос, трансферы, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 636

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Последние комментарии:




  1. division 07.01.2023 20:00 # division
    Эту зиму проводим пока что лучше всех в Англии

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  2. chelsiukpro 07.01.2023 19:53 # chelsiukpro
    Welcome! На перспективу.... строит новый Челси!

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  3. sausage 07.01.2023 19:40 # sausage
    Молодое мясо для апгрейда и продажи или аренды. всё идёт, как я и предсказывал, Бейли хочет сделать из Челси инкубатор, потому и звал на должность спортдира Фройнда.

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  4. superglor 07.01.2023 19:28 # superglor
    Вот лохи, купили Фофану летом и зимой опять покупают Фофану.

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  5. bembo 07.01.2023 19:26 # bembo
    Императоры!!!!!

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