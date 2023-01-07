"Тоттенхэм" победил "Портсмут" в Кубке Англии

"Тоттенхэм" вслед за "Манчестер Юнайтед" вышел в 4-й раунд Кубка Англии, одержав победу 1:0 над "Портсмутом".

Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма, когда Харри Кейн, сыграв в стенку с партнером, ударом с границы штрафной площади поразил ворота команды Лиги Один.



К слову, теперь Кейн находится всего в одном голе от лучшего бомбардира "Тоттенхэма" Джимми Гривза (266 голов).



3-й раунд, среди прочих, также преодолели "Саутгемптон" и "Лестер".



"Тоттенхэм" — "Портсмут" — 1:0 (0:0)



Гол: Кейн 50.



"Тоттенхэм": Форстер, Роял, Танганга, Санчес, Дэвис, Сессеньон (Спенс 77), Биссума, Сар, Хиль (Девайн 90), Сон, Кейн.



"Кристал Пэлас" — "Саутгемптон" — 1:2 (1:1)



Голы: Эдуард 14 — Уорд-Проуз 37, Адам Армстронг 68.



"Джиллингем" — "Лестер" — 0:1 (0:0)



Гол: Ихеаначо 56.



"Престон" — "Хаддерсфилд" — 3:1 (0:0)



Голы: Лис 60 (авт), Диаби 73, Брауни 85 — Камбери 57.



"Рединг" — "Уотфорд" — 2:2 (1:0)



Голы: Абрефа 45, Лонг 90.