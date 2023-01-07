Гвардиол назвал клуб своей мечты

Йошко Гвардиол Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола назвал свой любимый клуб в Премьер-Лиге.

Гвардиол занимает высокое место в списке трансферных целей "Челси", и ожидается, что "синие" предпримут попытку заполучить Йошко в конце сезона.

Однако сердце 20-летнего игрока сборной Хорватии тяготеет к "Ливерпулю", за которым он следит с детства.

"Клуб моей мечты? Это определенно "Ливерпуль". С малых лет я смотрел много матчей "Ливерпуля" вместе со своим отцом".

"Мы детально следили за каждым сезоном. Это клуб, который остается в моем сердце", — сообщил Гвардиол Danas.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2023 17:00

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  1. farot 07.01.2023 17:23 # farot
    где он за ним следил в детсве? в подвале АПЛ и КАЛе?

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  2. slash-lfc 07.01.2023 17:13 # slash-lfc
    Глоры уе6анси опять обоссаны )) не нужен был ааххахаха

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  3. redwhitegun 07.01.2023 17:03 # redwhitegun
    Челси мог бы купить игроков которые с детства болели за них, но увы там почти все долбоебы типа щели88)

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  4. felix-the-cat 07.01.2023 17:02 # felix-the-cat
    Обоссал всех местных лохов))) ору

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