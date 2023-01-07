Гвардиол назвал клуб своей мечты
Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола назвал свой любимый клуб в Премьер-Лиге.
Гвардиол занимает высокое место в списке трансферных целей "Челси", и ожидается, что "синие" предпримут попытку заполучить Йошко в конце сезона.
Однако сердце 20-летнего игрока сборной Хорватии тяготеет к "Ливерпулю", за которым он следит с детства.
"Клуб моей мечты? Это определенно "Ливерпуль". С малых лет я смотрел много матчей "Ливерпуля" вместе со своим отцом".
"Мы детально следили за каждым сезоном. Это клуб, который остается в моем сердце", — сообщил Гвардиол Danas.
07.01.2023 17:00
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Последние комментарии:
где он за ним следил в детсве? в подвале АПЛ и КАЛе?
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Глоры уе6анси опять обоссаны )) не нужен был ааххахаха
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Челси мог бы купить игроков которые с детства болели за них, но увы там почти все долбоебы типа щели88)
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Обоссал всех местных лохов))) ору
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