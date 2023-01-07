Гвардиол назвал клуб своей мечты

Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола назвал свой любимый клуб в Премьер-Лиге.

Гвардиол занимает высокое место в списке трансферных целей "Челси", и ожидается, что "синие" предпримут попытку заполучить Йошко в конце сезона.



Однако сердце 20-летнего игрока сборной Хорватии тяготеет к "Ливерпулю", за которым он следит с детства.



"Клуб моей мечты? Это определенно "Ливерпуль". С малых лет я смотрел много матчей "Ливерпуля" вместе со своим отцом".



"Мы детально следили за каждым сезоном. Это клуб, который остается в моем сердце", — сообщил Гвардиол Danas.