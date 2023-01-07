Клопп рад, что Гакпо выбрал "Ливерпуль" без гарантий насчет Лиги Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего новичка Коди Гакпо, который согласился перейти к "красным", несмотря на сомнительные шансы сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

В данный момент "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, находясь в семи очках от топ-4.



Несмотря на это, Гакпо без особых колебаний согласился сменить ПСВ на "Ливерпуль" в январе, и Клоппу кажется, что это многое говорит о 23-летнем голландце.



"Год назад мы тоже еще не квалифицировались в Лигу Чемпионов, но было похоже на то, что это случится. В этом году мы не можем гарантировать этого, но Коди никогда и не спрашивал. Время от времени игроки задают вопрос: "Думаешь, вы сможете попасть в Лигу Чемпионов?" Но он может сам прочитать таблицу и понять, что это будет упорная борьба".



"Он тот парень, который не хочет запрыгнуть в мчащийся поезд, а который хочет толкать поезд, и мне это очень нравится в нем. Когда ты такой человек, это всегда помогает".



"Как вы знаете, "Ливерпуль" — это огромный клуб. Мы всегда можем предложить игрокам масштаб клуба, но также ощущение того, что мы по-настоящему близки. Внутри мы описываем это как семья, и именно так это есть. Мы поем песни в честь Дня рождения каждого, каждый получает цветы по правильным поводам, мы не забываем личных нюансов, и это, наверное, то, что сказал ему Виргил (Ван Дейк)".



"Мы могли бы быть успешнее на поле, но каждый знает, что мы будем сражаться изо всех сил ради возвращения на победный путь, и мы вернемся туда. Такого рода моменты всегда тяжелы, и мне по-настоящему понравилось, что он довольно быстро решил: "Это правильный клуб для меня". Это многое говорит о нем", — цитирует Клоппа The Guardian.