Менди перенес операцию на сломанном пальце
Голкипер "Челси" Эдуар Менди перенес операцию после перелома пальца руки.
Этот сезон Менди начинал первым номером "Челси", но уже с октября стал проигрывать конкуренцию Кепе Аррисабалаге.
Эдуар вернулся на ворота "синих" лишь перед паузой на Чемпионат Мира в Катаре, что стало возможно благодаря травме Кепы.
После возобновления сезона 30-летний сенегалец не только не сыграл ни минуты, но и получил перелом пальца на тренировке ранее на этой неделе.
"Челси" не называет сроки восстановления Менди, однако Эдуар становится одним из 10 травмированных игроков первой команды "синих" в данный момент.
07.01.2023 15:00
Просмотров: 222
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: