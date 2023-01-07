Менди перенес операцию на сломанном пальце

Голкипер "Челси" Эдуар Менди перенес операцию после перелома пальца руки.

Этот сезон Менди начинал первым номером "Челси", но уже с октября стал проигрывать конкуренцию Кепе Аррисабалаге.



Эдуар вернулся на ворота "синих" лишь перед паузой на Чемпионат Мира в Катаре, что стало возможно благодаря травме Кепы.



После возобновления сезона 30-летний сенегалец не только не сыграл ни минуты, но и получил перелом пальца на тренировке ранее на этой неделе.



"Челси" не называет сроки восстановления Менди, однако Эдуар становится одним из 10 травмированных игроков первой команды "синих" в данный момент.