Клопп: "Ван Дейк пропустит более месяца"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Виргил Ван Дейк пропустит более месяца с травмой задней поверхности бедра.

Ван Дейк был заменен в перерыве проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувший понедельник (3:1).



Виргил выходил в стартовом составе на каждый из 17 матчей "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги, и теперь Клоппу придется ломать голову, как обходиться без 31-летнего голландца.



"Это стало сюрпризом и большим ударом по нам. Диагноз довольно суров. Это займет недели, более месяца. Это мышечная проблема — одно лишнее ускорение для того момента, и это случилось".



"Это тяжело для Виргила, но он провел невероятное количество матчей за последние годы, и теперь мы не можем использовать его на поле — только за пределами поля, что мы и будем делать".



"Прежде у него никогда не было мышечных проблем, но теперь это просто случилось. Что поделать. Мы не делали ничего другого", — цитирует Клоппа BBC.