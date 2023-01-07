Клопп: "Ван Дейк пропустит более месяца"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Виргил Ван Дейк пропустит более месяца с травмой задней поверхности бедра.
Ван Дейк был заменен в перерыве проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувший понедельник (3:1).
Виргил выходил в стартовом составе на каждый из 17 матчей "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги, и теперь Клоппу придется ломать голову, как обходиться без 31-летнего голландца.
"Это стало сюрпризом и большим ударом по нам. Диагноз довольно суров. Это займет недели, более месяца. Это мышечная проблема — одно лишнее ускорение для того момента, и это случилось".
"Это тяжело для Виргила, но он провел невероятное количество матчей за последние годы, и теперь мы не можем использовать его на поле — только за пределами поля, что мы и будем делать".
"Прежде у него никогда не было мышечных проблем, но теперь это просто случилось. Что поделать. Мы не делали ничего другого", — цитирует Клоппа BBC.
07.01.2023 14:00
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