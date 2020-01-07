Тен Хаг уверен, что Рэшфорд продолжит регулярно забивать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его нападающий Маркус Рэшфорд сможет продолжать забивать голы.

Накануне против "Эвертона" в Кубке Англии 25-летний Рэшфорд, реализовав пенальти в компенсированное время, довел свое количество голов в этом сезоне до 13.



Впервые в своей карьере Рэшфорду удалось забить в пяти матчах подряд, и Тен Хаг не видит причин, почему Маркус не сможет продолжать в том же духе.



"Маркус обладает великолепными навыками, и когда он стабилен духом, он может продолжать в том же духе".



"Прелесть в том, что этого я и ожидал от него сегодня вечером. Я не удивлен его игрой".



"Он становится одним из важных игроков "Манчестер Юнайтед". Он берет ответственность на себя. Сейчас я ожидаю от него голов и результативных передач каждую неделю, и он играет с уверенностью в себе", — цитирует Тен Хага BBC.