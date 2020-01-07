Тен Хаг уверен, что Рэшфорд продолжит регулярно забивать

Эрик Тен Хаг и Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его нападающий Маркус Рэшфорд сможет продолжать забивать голы.

Накануне против "Эвертона" в Кубке Англии 25-летний Рэшфорд, реализовав пенальти в компенсированное время, довел свое количество голов в этом сезоне до 13.

Впервые в своей карьере Рэшфорду удалось забить в пяти матчах подряд, и Тен Хаг не видит причин, почему Маркус не сможет продолжать в том же духе.

"Маркус обладает великолепными навыками, и когда он стабилен духом, он может продолжать в том же духе".

"Прелесть в том, что этого я и ожидал от него сегодня вечером. Я не удивлен его игрой".

"Он становится одним из важных игроков "Манчестер Юнайтед". Он берет ответственность на себя. Сейчас я ожидаю от него голов и результативных передач каждую неделю, и он играет с уверенностью в себе", — цитирует Тен Хага BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 365

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 07.01.2023 14:14 # quavo
    Если этот лысый шарлотан и санчо так преобразит то я тот день ебал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: