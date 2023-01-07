МЮ рассматривает Депая и Шупо-Мотинга

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Мемфиса Депая из "Барселоны" и Эрик-Максима Шупо-Мотинга из "Барселоны" для укрепления позиции нападающего.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уже неоднократно говорил, что хочет восполнить потерю Криштиану Роналду в январе.



В то же время из-за огромных трат прошлым летом "красные дьяволы" имеют крайне скромный трансферный бюджет и вынуждены искать нужного игрока на арендном рынке.



По информации The Athletic, в качестве двух реалистичных целей "Юнайтед" рассматривает 28-летнего Депая и 33-летнего Шупо-Мотинга. "Дьяволы" предполагают, что оба игрока могут быть доступны для аренды на вторую половину сезона.



Ранее в своей карьере Мемфис провел два года на "Олд Траффорд", уйдя в "Лион" в 2017 году. Эрик-Максим в свою очередь имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге за "Стоук".