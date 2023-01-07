Каррагер: "Челси" потратил 300 млн. фунтов и стал только хуже"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил свое удивление регрессом "Челси", несмотря на огромные инвестиции в состав.

Проиграв дома "Манчестер Сити" в четверг вечером (0:1), "Челси" остался на 10-м месте в Премьер-Лиге. "Синие" находятся на таком же расстоянии от зоны Лиги Чемпионов, как и от зоны вылета.



По мнению Каррагера, столь неудачное выступление "Челси" в этом сезоне связано с приобретениями, которые совершил новый владелец клуба Тодд Бели прошлым летом.



"Взгляните на самых опытных игроков, которых они пригласили. Это Рахим Стерлинг, который является хорошим игроком, но он не блещет. Это Калиду Кулибали, который не стал отличным приобретением. И Пьер-Эмерика Обамеянга я не назову хорошим приобретением. Они потратили 300 миллионов фунтов на команду с прошлого сезона, но не пригласили ни победителей, ни правильных игроков".



"Я совершенно не согласен с идеей, что Грэм Поттер унаследовал проблемы, которые были здесь раньше. Думаю, "Челси" был в отличном положении. При Томасе Тухеле они выиграли Лигу Чемпионов, а также достигли финала каждого кубкового соревнования".



"Они финишировали третьими, позади двух лучших команд в мире — будет справедливо назвать таковыми "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Я помню, что они играли против "Ливерпуля" в двух кубковых финалах и были очень хороши. То, что с тех пор они потратили 300 миллионов фунтов и только отдалились (от "Ливерпуля" и "Сити"), просто не укладывается в голове", — сообщил Каррагер в эфире.