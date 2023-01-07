Тен Хаг намерен прервать бестрофейную серию МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил о своем намерении прервать шестилетнюю бестрофейную серию клуба.

Выигранная при Жозе Моуриньо Лига Европы в 2017 году до сих пор остается последним трофеем "Юнайтед", однако Тен Хаг собирается это исправить.



Эрик чувствует, что первый завоеванный трофей может стать переломным моментом для его команды, и, возможно, это случится уже в этом сезоне.



"У нас много возможностей выиграть трофей. Мы по-прежнему участвуем во многих соревнованиях".



"Выиграть трофей — это замечательно. Это даст тебе опыт и поможет выиграть больше титулов и трофеев — возможно, более важных трофеев".



"Ты должен сделать это в первый раз и получить этот опыт, потому что трофеи всегда выигрывают одни и те же игроки, и это не совпадение".



"Конечно, это достигается за счет возможностей игроков и часто за счет их духа. У нас в команде есть игроки, которые обладают этим опытом побед, и это может нам помочь".



"Но ты должен оказаться в положении, когда можешь что-нибудь выиграть, и я знаю, что сезон длинный, а впереди так много матчей. Поэтому давайте не отвлекаться — если ты будешь чересчур забегать вперед, это отвлечет тебя. Давайте сосредоточимся на развитии команды, потому что в этом суть футбола", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.