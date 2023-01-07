Грилиш: "Адаптация в "Сити" оказалась гораздо сложнее, чем я думал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Джек Грилиш признался, что не ожидал, насколько сложной будет его адаптация в клубе с "Этихад".

Полтора года назад "Сити" приобрел Грилиша у "Виллы" за рекордные для Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов.



Можно сказать, что Джек до сих пор в полной мере не освоился у "горожан" и не стал твердым игроком стартового состава.



Грилиш до сих пор не вышел на уровень результативности, как он демонстрировал в "Сити", и Джек связывает это с тем, что ему пришлось полностью изменить свою игру.



"Если честно, когда я перешел сюда, это оказалось гораздо сложнее, нежели я думал".



"У меня в голове была мысль о том, что я перехожу в возглавляющую лигу команду, где я буду забивать так много голов и отдавать так много результативных передач, но этого не случилось".



"Многие команды отсиживаются в обороне против нас, а в "Вилле" этого не было".



"(Бывший тренер "Виллы") Дин Смит говорил мне искать слабое место в обороне соперника, будь то справа, в центре или там, где я захочу. Кроме того, в "Вилле" меня страховал крайний защитник".



"Проведя в "Вилле" всю свою жизнь, я перешел в "Сити", где мне пришлось изменить свою игру. Я не осознавал, как сложно адаптироваться к другой команде и другому тренеру", — сообщил Грилиш Sky Sports.