"Бешикташ" хочет досрочно отказаться от Алли

Деле Алли "Бешикташ" рассматривает возможность досрочного прекращения аренды полузащитника "Эвертона" Деле Алли.

В конце августа "Бешикташ" взял Алли в аренду на сезон 2022/23. По информации BBC, турецкий клуб согласился заплатить "Эвертону" 1.85 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы и максимум 8,400 фунтов за каждый матч Деле.

В настоящий момент "Бешикташ" должен "Эвертону" еще 1.14 млн. фунтов, однако клуб из Стамбула больше не хочет содержать 26-летнего англичанина, превратившегося в обузу.

Алли не смог реабилитировать свою карьеру в Турции, сыграв только девять матчей и забив два гола. В прошлом месяце болельщики "Бешикташа" яростно освистали Деле, замененного на 30-й минуте кубкового матча против "Шанлыурфаспора" из второго дивизиона.

Проблема в том, что арендное соглашение по Алли не предусматривает опции прекращения в январе. Если "Бешикташ" откажется от Деле раньше времени, то все равно будет обязан выплатить обозначенную сумму "Эвертону" и зарплату игрока в остатке сезона.


Метки Алли, Бешикташ, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2023 08:00

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