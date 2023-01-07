"Бешикташ" хочет досрочно отказаться от Алли

"Бешикташ" рассматривает возможность досрочного прекращения аренды полузащитника "Эвертона" Деле Алли.

В конце августа "Бешикташ" взял Алли в аренду на сезон 2022/23. По информации BBC, турецкий клуб согласился заплатить "Эвертону" 1.85 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы и максимум 8,400 фунтов за каждый матч Деле.



В настоящий момент "Бешикташ" должен "Эвертону" еще 1.14 млн. фунтов, однако клуб из Стамбула больше не хочет содержать 26-летнего англичанина, превратившегося в обузу.



Алли не смог реабилитировать свою карьеру в Турции, сыграв только девять матчей и забив два гола. В прошлом месяце болельщики "Бешикташа" яростно освистали Деле, замененного на 30-й минуте кубкового матча против "Шанлыурфаспора" из второго дивизиона.



Проблема в том, что арендное соглашение по Алли не предусматривает опции прекращения в январе. Если "Бешикташ" откажется от Деле раньше времени, то все равно будет обязан выплатить обозначенную сумму "Эвертону" и зарплату игрока в остатке сезона.