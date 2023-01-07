"Арсенал" активизировал свой интерес к Фелишу

"Арсенал" активизировался в своих попытках заполучить нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Напомним, ближайшие месяцы "Арсеналу" предстоит провести без Габриэля Жезуса, который в декабре перенес операцию на колене.



В качестве замены для Жезуса "канониры" как раз и рассматривают Фелиша, предложения насчет которого "Атлетико" готов выслушать в это трансферное окно.



По информации The Telegraph, сейчас "Арсенал" активизировал свой интерес к Жоау, собираясь взять 23-летнего игрока в аренду до конца сезона.



Состоится этот трансфер или нет, будет зависеть от размера арендной платы за Фелиша, который забил 34 гола в своих 130 матчах за "Атлетико" после перехода из "Бенфики" за 113 миллионов фунтов летом 2019.