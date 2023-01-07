Семь вещей, что мы узнали в 19-м туре

"Ливерпуль" потерпел крушение в Западном Лондоне, "Эвертон" опустился в зону вылета, а "Арсенал" и "Манчестер Сити" снова разделяют на вершине таблицы пять очков. Об этом и другом — в традиционных итогах.





"Ливерпулю" срочно нужен центральный полузащитник



"Ливерпуль" все больше рискует остаться без Лиги Чемпионов в следующем сезоне, и поражение 3:1 в Западном Лондоне в матче с "Брентфордом" обнажило у команды Юргена Клоппа ряд слабых мест, которые нуждаются в исправлении в ближайшее время.



Клопп говорит, что "Ливерпуль" не может "играть в Монополию" в январе, но они, конечно, не могут позволить себе игнорировать проблемы полузащиты, которые подрывают их шансы на выход в Лигу Чемпионов. Стандарты и навесы, возможно, погубили их в первом тайме, но корень их проблем был в середине поля, в их неспособности закрыть пространство и, как следствие, контролировать игру.



Вместо Джордана Хендерсон в тройке центральных полузащитников вышел Харви Эллиот. Парень был пассивен без мяча, что недопустимо для "Ливерпуля". Клопп стремился заново изобрести 19-летнего игрока в качестве полузащитника, но эксперимент пока не приносит результатов. "Ливерпулю" нужны признанные таланты, и они нужны быстро. Будь то Матеуш Нунеш — игрок, которого чаще всего связывают с переходом на "Энфилд", или кто-либо еще, но в январе что-то должно произойти. Если этого не произойдет, "красные" могут попрощаться с надеждами о топ-4.



Чемпионская гонка — не разборка двух команд



Если какие-либо фанаты "Арсенала" действительно начали верить, что их команда способна выиграть титул, матч с "Ньюкаслом" был своего рода возвратом к реальности. Перспектива 10-очкового отрыва в Премьер-Лиге была заманчивой, но "Ньюкасл" напомнил "Арсеналу", что в этом сезоне еще предстоит пройти очень долгий путь.



Все разговоры были сосредоточены вокруг битвы между "канонирами" и "Манчестер Сити" наверху таблицы, но это далеко не гонка двух участников. В этом сезоне "Ньюкасл" гостил у "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Арсенала" и остался непобежденным в этих матчах, что многое говорит о силе "сорок".



Команда Эдди Хау выглядит как реальный соискатель как минимум путевки в Лигу Чемпионов, и непохоже, что "сороки" куда-то денутся из топ-4 к весне, в то время как "Манчестер Юнайтед" находится в такой форме, что их нельзя игнорировать. Это было потрясающее начало сезона для "Арсенала", но впереди еще долгий путь.



В "Саутгемптоне" начинают скучать по Ральфу Хазенхюттлю



Оказавшись на дне турнирной таблицы и играя дома с конкурентом, который был худшей выездной командой лиги на тот момент, "Саутгемптон" умудрился проиграть, продемонстрировав ужасного качества футбол. Наверное, не для этого руководство "святых" увольняло Ральфа Хазенхюттля, рассчитывая получить от "эффекта нового менеджера" хоть какой-то позитив.



В итоге же "святые" проиграли в чемпионате шестой раз кряду и начинают напоминать безнадежного аутсайдера, которым еще недавно был победивший их "Ноттингем Форест". Руководство "лесников" в схожей ситуации поверило в своего менеджера, а "святые" сделали немногим ранее ставку на резкие перемены, которые не очень нравятся болельщикам.



Владелец клуба Расмус Анкерсен в ноябре, когда менял Хазенхюття на Натана Джонса, говорил о том, что ему не нравилось то, как команда играла при австрийце, но то, что "святые" демонстрируют при валлийском менеджере, категорически не нравится болельщикам и — главное — не приносит никакого результата. 75 "лонг-боллов" никак не помогли "Саутгемптону" в матче с "Форест", а впереди у них игра с находящимся в схожей ситуации "Эвертоном" — уже на выезде.



"Тоттенхэм", наконец, добыл уверенную победу



После продолжительного кризисного периода, когда "шпоры" пропускали первыми в 10 матчах кряду и набрали всего семь очков в шести матчах (занимая 14-е место в таблице "текущей формы" команд Премьер-Лиги), "Тоттенхэм" показал выдающийся результат на поле "Кристал Пэлас". Команда Антонио Конте добыла самую крупную для себя победу за 30 лет в выездных лондонских дерби. После унылых результатов этой зимы для "шпор" это действительно выдающийся исход.



В том, чтобы пропустить первым в этом сезоне, нет ничего нового и удивительного для "шпор" — в множестве матчей, начиная с августа, "Тоттенхэму" приходилось отыгрываться. Это удавалось не всегда, но по части волевых побед "шпоры" выделяются среди всех команд дивизиона в этом сезоне, а в Лиге Чемпионов они прошли группу исключительно на морально-волевых.



Забитые голы в целом также не были проблемой для команды Конте — даже с учетом низкой результативности Сона в этом сезоне и травмы Ришарлисона, не позволяющей ему до сих пор влиться в новую команду. Очень хорош Харри Кейн, который забил 15 голов в 18 матчах — это его лучший результат в карьере для этого отрезка чемпионата. Главной проблемой в последнее время была защита, часто подводившая команду и заставлявшая добывать результат "через не могу", но в этот раз и в области обороны все было нормально. Возможно, этот матч позволит "шпорам" выйти из кризиса и начать набирать обороты.



У "Манчестер Юнайтед" заметен прогресс



"Манчестер Юнайтед" сейчас в чемпионской гонке? Кажется, слишком рано задавать этот вопрос, но — после четырех побед подряд в чемпионате, забитых девяти голов и всего одного пропущенного, а также места в топ-4 и всего четырех очков отставания от "Манчестер Сити" сложно избежать этого вопроса.



Эрик Тен Хаг казался слегка ошеломленным, когда его спросили об этом после победы над "Борнмутом" со счетом 3:0. "Это большой шаг", — сказал он. "Но, мы должны двигаться матч за матчем и добиваться прогресса".



Прогресс у "Манчестер Юнайтед" действительно заметен — особенно в обороне, которая работает практически идеально в последнее время. "Дьяволы" не пропускают в четырех матчах кряду во всех турнирах, Давид Де Хеа готов подписать новый контракт, а его уверенная игра даже дала возможность отпустить за игровой практикой Мартина Дубравку. Болельщикам хотелось бы, чтобы МЮ забивал больше и играл ярче, но они понимают, что без крепкого фундамента в виде надежной обороны не обойтись, и после кошмаров старта сезона имени "Брентфорда" и "Сити" нынешняя стабильность греет душу.



"Эвертон" в кризисе



"Эвертон" сотворил подвиг на поле "Манчестер Сити", но тут же обесценил его безоговорочной капитуляцией на "Гудисон Парк" с "Брайтоном". После этого "ириски" опустились в зону вылета, так как "Ноттингем Форест" сумел взять невероятные важные для себя три очка на "Сент-Мэри", а Фрэнк Лэмпард снова обошел Дэвида Мойеса в "гонке" фаворитов на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.



Болельщики прекрасно понимают, что нынешнее безрадостное положение команды — это в первую очередь результат бездарного управления клубом нынешнего руководства в лице владельца Фархада Мошири, бывшего президента Билла Кенрайта, оставившего себе часть акций, и нанятых ими управленцев. Потому сейчас весь гнев сообщества Evertonians вылился именно на них — фанаты требуют отставки как минимум Кенрайта и Денис Барретт-Баксендейл, исполнительного директора клуба.



Сложно сказать, как отреагирует на коллективное послание к нему двух десятков фанатских организаций Фархад Мошири, но сейчас ему не позавидуешь — нужны инвесторы для продолжения строительства нового стадиона, а команда рискует встретить его открытие в Чемпионшипе. Если Лэмпарда все же уволят, его заменит Уэйн Руни или Шон Дайч — наверное, поэтому болельщики особо и не трогают Фрэнка, понимая, что привлекательной альтернативы ему сейчас нет.



"Челси" рискует остаться без Лиги Чемпионов



Если о том, что "Ливерпуль" останется без Лиги Чемпионов в следующем сезоне, мы говорим пока лишь гипотетически, то в случае с "Челси" эту угрозу болельщикам клуба и его руководству стоит рассматривать вполне реально.



Само по себе поражение от "Манчестер Сити" не было трагедией — команда сейчас испытывает большие кадровые проблемы, усугубившиеся уже в начале игры с "горожанами". Молодежь "Челси", задействованная Грэмом Поттером, даже имела шансы зацепиться за результат, если бы "синим" чуть повезло в концовке.



Но 10 очков отставания от четвертого места и невероятная конкуренция в борьбе за попадание в топ-4 намекают на то, что "Челси" все же придется смириться с тем, что этот сезон будет переходным. Кадровые проблемы, накрывшие команду зимой, только усугубились травмами Стерлинга и Пулишича, но клуб делает все от себя зависящее, чтобы презентовать Поттеру как можно больше зимних новичков, способных исправить бедственное положение команды весной.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru