"Юнайтед" победил "Эвертон" и вышел в 4-й раунд Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" преодолел третий раунд Кубка Англии, одержав домашнюю победу над "Эвертоном" со счетом 3:1.

Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт уже на четвертой минуте. Маркус Рэшфорд совершил рывок на левом краю штрафной, после чего прострелил низом к дальней штанге, а там Антони в подкате отправил мяч в ворота — 1:0.



Ничего не предвещало беды для хозяев, но на 13-й минуте Демарай Грей с дистанции пробил в штангу, а спустя минуту счет стал равным. Давид Де Хеа нелепейшим образом пропустил мяч между ног после прострела Нила Мопе, а Конор Коуди коршуном налетел на снаряд и с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.



"Юнайтед" не переставал атаковать в остатке первого тайма, но вновь выйти вперед смог только в начале второго. Рэшфорд выполнил прострел во вратарскую с края штрафной, а Коуди срезал мяч в свои ворота — 2:1.



В дальнейшем "дьяволы" диктовали игру, но на 73-й минуте провалились. Грей обыграл на краю штрафной Тирелла Маласиа, после чего прострелил вратарскую, а там вышедший на замену Доминик Калверт-Левин грудью отправил мяч в сетку. К счастью для хозяев, гол не был засчитан из-за обнаруженного офсайда.



Концовка матча получилась достаточно нервной для "Юнайтед", учитывая минимальную разницу в счете, однако "Эвертон" создал лишь парочку полумоментов и с большей вероятностью мог пропустить еще, как в итоге и вышло.



На исходе компенсированного времени Бен Годфри завалил в своей штрафной Алехандро Гарначо, а Рэшфорд реализовал назначенный пенальти — 1:3.



Несмотря на значительное игровое преимущество, "Юнайтед" победил не без труда. Теперь "Эвертон" может целиком сосредоточиться на борьбе за выживание в Премьер-Лиге, а "дьяволы" могут мечтать о трофее.



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон" — 3:1 (1:1)



Голы: Антони 4, Коуди 52 (авт), Рэшфорд 90 (пен) — Коуди 14.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Шоу, Варан, Маласиа (Мартинес 76), Эриксен (Магуайр 83), Каземиро (Фред 71), Фернандеш, Рэшфорд, Антони (Мактоминей 84), Мартиаль (Гарначо 71).



"Эвертон": Пикфорд, Коулмен (Гордон 81), Тарковски, Коуди, Годфри, Миколенко (Макнил 81), Гейе, Онана, Ивоби (Дукуре 51), Грей, Мопе (Калверт-Левин 69).



Предупреждения: Фернандеш — Годфри, Дукуре, Онана.