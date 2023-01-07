"Юнайтед" победил "Эвертон" и вышел в 4-й раунд Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" преодолел третий раунд Кубка Англии, одержав домашнюю победу над "Эвертоном" со счетом 3:1.
Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт уже на четвертой минуте. Маркус Рэшфорд совершил рывок на левом краю штрафной, после чего прострелил низом к дальней штанге, а там Антони в подкате отправил мяч в ворота — 1:0.
Ничего не предвещало беды для хозяев, но на 13-й минуте Демарай Грей с дистанции пробил в штангу, а спустя минуту счет стал равным. Давид Де Хеа нелепейшим образом пропустил мяч между ног после прострела Нила Мопе, а Конор Коуди коршуном налетел на снаряд и с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.
"Юнайтед" не переставал атаковать в остатке первого тайма, но вновь выйти вперед смог только в начале второго. Рэшфорд выполнил прострел во вратарскую с края штрафной, а Коуди срезал мяч в свои ворота — 2:1.
В дальнейшем "дьяволы" диктовали игру, но на 73-й минуте провалились. Грей обыграл на краю штрафной Тирелла Маласиа, после чего прострелил вратарскую, а там вышедший на замену Доминик Калверт-Левин грудью отправил мяч в сетку. К счастью для хозяев, гол не был засчитан из-за обнаруженного офсайда.
Концовка матча получилась достаточно нервной для "Юнайтед", учитывая минимальную разницу в счете, однако "Эвертон" создал лишь парочку полумоментов и с большей вероятностью мог пропустить еще, как в итоге и вышло.
На исходе компенсированного времени Бен Годфри завалил в своей штрафной Алехандро Гарначо, а Рэшфорд реализовал назначенный пенальти — 1:3.
Несмотря на значительное игровое преимущество, "Юнайтед" победил не без труда. Теперь "Эвертон" может целиком сосредоточиться на борьбе за выживание в Премьер-Лиге, а "дьяволы" могут мечтать о трофее.
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон" — 3:1 (1:1)
Голы: Антони 4, Коуди 52 (авт), Рэшфорд 90 (пен) — Коуди 14.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Шоу, Варан, Маласиа (Мартинес 76), Эриксен (Магуайр 83), Каземиро (Фред 71), Фернандеш, Рэшфорд, Антони (Мактоминей 84), Мартиаль (Гарначо 71).
"Эвертон": Пикфорд, Коулмен (Гордон 81), Тарковски, Коуди, Годфри, Миколенко (Макнил 81), Гейе, Онана, Ивоби (Дукуре 51), Грей, Мопе (Калверт-Левин 69).
Предупреждения: Фернандеш — Годфри, Дукуре, Онана.
07.01.2023 01:00
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Блее, сейчас увидел новость Виалли умер бедняга, добрый малый был, помню его в апл! Джанлука эхх((
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Что-то как-то не очень убедительно. Если честно, думал, что разнесут ирисок в лёгкую, а те ещё поупирались. Ну это наверное всего лишь эпизод, вполне могут в следующем матче слить тому же Сотону.
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Судейский корпус явно благоволит МЮ. Не в первый раз уже замечаю, что в спорных эпизодах судья принимает сторону МЮ
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пенс защекампард по классике обоссан.
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1) Будет ли мобилизация в РФ?
2) Захватит ли Россия 1+ крупный город ( от 100к жителей на момент 01.01.2022)?
3) Захватит ли Украина 1+ крупный город ( от 100к жителей на момент 01.01.2022)?
4) Захватит ли Украина хоть один областной центр от 01.01.2022, на данный момент контролируемый РФ?
5) Захватит ли РФ хоть один областной центр от 01.01.2022, на данный момент контролируемый Украиной?
6) Будет ли мобилизация в РБ?
7) Зайдут ли силы ВСУ на территорию Крыма?
8) Будет ли закрытие границ для мужчин в РФ?
9) Будет ли захвачен Киев?
10) Будет ли РФ контролировать территории Украины на момент 01.01.24 больше, чем контролирует на момент 01.01.23?
Источник: http://fapl.ru/posts/97799/?c=1#c7698489
1) Да
2) Нет
3) Нет
4) Нет
5) Нет
6) Нет
7) Нет
8) Нет
9) Нет
10) Да
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Много сумбура и ошибок было весь матч.
Рэш уже не трэш, забивает в каждом матче вобще охуел, так держать.
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Всех Русских людей поздравляю с Рождеством Христовым! Мы Русские, с нами Бог!
Победа будет за нами!
За Русский город Соледар!
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отмененный гол и пенальти, засчитали бы ирискам второй гол, неизвестно как бы всё сложилось.
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Linkin park
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