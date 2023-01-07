"Челси" согласовал покупку Андрея Сантоса

Бразильский клуб "Васко да Гама" официально объявил о достигнутой договоренности насчет перехода своего полузащитника Андрея Сантоса в "Челси".

По информации Sky Sports, Сантос уже находится в Англии и в четверг прошел медобследование, поэтому в ближайшее время "Челси" должен завершить приобретение 18-летнего бразильца.



Трансфер Сантоса, забившего восемь голов в 38 матчах за "Васко да Гаму", оценивается различными источниками в сумму от 11 до 18 миллионов фунтов.



Таким образом, Андрею предстоит стать третьим новичком команды Грэма Поттера в зимнее трансферное окно после защитника Бенуа Бадиашиле и нападающего Давида Датро Фофана.



Добавим, Сантос является полузащитником типа "бокс-ту-бокс" и отличается голевым чутьем. Андрея часто сравнивают с представляющим "Астон Виллу" Дугласом Луисом, который сам играл за "Васко да Гаму".