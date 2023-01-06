"Брентфорд" арендовал Ромео Бекхэма
"Брентфорд" взял в аренду до конца сезона нападающего "Интер Майами" Ромео Бекхэма, который приходится сыном бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвиду Бекхэму.
О том, что Бекхэм-младший поддерживает физическую форму с "Брентфордом", стало известно еще в октябре.
Сейчас Ромео и "пчелы" пошли дальше, официально оформив свои отношения до окончания сезона 2022/23.
Однако 20-летний Бекхэм, забивший два гола и отдавший 10 результативных передач в 20 матчах прошлого сезона МЛС, будет выступать лишь за вторую команду "Брентфорда".
"Я очень горд и очень счастлив оказаться здесь. Я пришел сюда, чтобы поддерживать форму в межсезонье. Затем мне предоставилась возможность присоединиться к клубу на правах аренды, и я еще никогда не испытывал такого восторга", — заявил второй по старшинству сын Дэвида.
06.01.2023 23:00
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на майках можно неплохо заработать.
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