"Брентфорд" арендовал Ромео Бекхэма

"Брентфорд" взял в аренду до конца сезона нападающего "Интер Майами" Ромео Бекхэма, который приходится сыном бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвиду Бекхэму.

О том, что Бекхэм-младший поддерживает физическую форму с "Брентфордом", стало известно еще в октябре.



Сейчас Ромео и "пчелы" пошли дальше, официально оформив свои отношения до окончания сезона 2022/23.



Однако 20-летний Бекхэм, забивший два гола и отдавший 10 результативных передач в 20 матчах прошлого сезона МЛС, будет выступать лишь за вторую команду "Брентфорда".



"Я очень горд и очень счастлив оказаться здесь. Я пришел сюда, чтобы поддерживать форму в межсезонье. Затем мне предоставилась возможность присоединиться к клубу на правах аренды, и я еще никогда не испытывал такого восторга", — заявил второй по старшинству сын Дэвида.