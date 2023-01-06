"Саутгемптон" приобрел Оршича

"Саутгемптон" объявил о приобретении вингера загребского "Динамо" и сборной Хорватии Мислава Оршича ориентировочной стоимостью в 8 миллионов фунтов.

30-летний Оршич заключил с "Саутгемптоном" контракт до июня 2025 и стал первым новичком команды Натана Джонса в зимнее трансферное окно.



За плечами у Оршича солидный опыт выступлений в еврокубках, а также на международной арене — на Чемпионате Мира в Катаре Мислав принял участие в шести матчах.



В загребском "Динамо" Оршич провел четыре с половиной года, в течение этого времени забив 91 гол в 216 матчах и завоевав четыре титула хорватской лиги.



"Мислав — это существенное дополнение к нашей команде, и я рад, что нам удалось заполучить его так быстро в этом месяце".



"Он несет в себе серьезную атакующую угрозу, и я уверен, что каждый, кто следил за его прогрессом или видел его на Чемпионате Мира, понимает, каким талантом он обладает. Мы в восторге от того, что заполучили его", — сообщил Джонс.