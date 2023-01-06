FA обвинила "Арсенал" в потере контроля над игроками

FA предъявила претензии "Арсеналу" насчет потери контроля над своими игроками в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Напомним, "Арсенал" так и не смог забить "Ньюкаслу" в минувший вторник (0:0), и после финального свистка главный тренер "канониров" Микель Артета пожаловался на два неназначенных пенальти, назвав эти судейские решения "скандальными".



Претензии FA касаются пятой компенсированной минуты, когда игроки "Арсенала" обступили рефери Энди Мэдли и стали требовать 11-метровый за попадание мяча в руку Джейкоба Мерфи.



Теперь у лондонского клуба есть время до следующего вторника, 10 января, чтобы ответить на обвинения Ассоциации.