Дэвид Вагнер возглавил "Норвич"

Дэвид Вагнер Дэвид Вагнер был назначен главным тренером "Норвича" из Чемпионшипа.

Напомним, в конце декабря "Норвич" расстался с Дином Смитом, который одержал лишь три победы в своих 13 последних матчах Чемпионшипа.

Теперь тренировать "канареек" будет Вагнер, который заключил 12-месячный контракт с возможностью продления.

51-летний немец известен в Англии по работе в "Хаддерсфилде", который он вывел в Премьер-Лигу по итогам сезона 2016/17.

Такая же задача — выйти в Премьер-Лигу — стоит перед Вагнером в "Норвиче", который сейчас занимает 11-е место в Чемпионшипе, набрав одно очко из 12 последних.

Добавим, помимо "Хаддерсфилда", Дэвиду также довелось поработать с "Шальке-04" и "Янг Бойз".


Метки Вагнер, Норвич, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 06.01.2023 20:53 # brown-ale
    ЧВК Вагнер не смог взять Бахмут, поэтому взял Норидж.

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  2. french 06.01.2023 20:50 # french
    Вагнеру к молотобойцам надо)

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