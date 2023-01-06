Дэвид Вагнер возглавил "Норвич"

Дэвид Вагнер был назначен главным тренером "Норвича" из Чемпионшипа.

Напомним, в конце декабря "Норвич" расстался с Дином Смитом, который одержал лишь три победы в своих 13 последних матчах Чемпионшипа.



Теперь тренировать "канареек" будет Вагнер, который заключил 12-месячный контракт с возможностью продления.



51-летний немец известен в Англии по работе в "Хаддерсфилде", который он вывел в Премьер-Лигу по итогам сезона 2016/17.



Такая же задача — выйти в Премьер-Лигу — стоит перед Вагнером в "Норвиче", который сейчас занимает 11-е место в Чемпионшипе, набрав одно очко из 12 последних.



Добавим, помимо "Хаддерсфилда", Дэвиду также довелось поработать с "Шальке-04" и "Янг Бойз".