Лэмпарду не нужны гарантии насчет своего будущего
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что ему не нужно никаких гарантий насчет своего будущего.
После домашнего поражения 1:4 от "Брайтона" в минувший вторник "Эвертон" опустился в зону вылета Премьер-Лиги, а спекуляции насчет увольнения Лэмпарда достигли своего предела.
В преддверии матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в пятницу Лэмпард подтвердил, что разговаривал с руководством "ирисок", однако Фрэнк сосредоточен лишь на своей работе.
"У нас были кое-какие приватные разговоры. Но я никогда не просил и не буду просить никаких гарантий. Моя работа в том, чтобы быть сосредоточенным на своей работе день за днем, матч за матчем".
"Такова реальность. Вообще-то, мне не нужно никаких гарантий. Я пришел сюда, чтобы каждый день понемногу улучшать себя, команду, игроков и все остальное, поэтому я не охочусь за какими-либо гарантиями".
"Я знал, что это будет тяжело. Восторг от успешного решения задачи по выживанию —это хорошо, но реальность была такова, что у нас много работы".
"Я чувствую, что сейчас мы в процессе. Я не глуп. Нам нужно добиваться результатов, и мы хотим остаться в этой лиге. Это первоочередная цель в этом году".
"Мы только что опустились в зону вылета, но не это моя главная забота. Если мы выиграем свой следующий матч в лиге, мы, наверное, покинем зону вылета", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
06.01.2023 19:00
Просмотров: 224
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А ведь был хорошим парнем в футбол играл круто
И превратился теперь во что то непонятное.
Ну или во что то очень понятное
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий