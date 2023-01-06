Лэмпарду не нужны гарантии насчет своего будущего

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что ему не нужно никаких гарантий насчет своего будущего.

После домашнего поражения 1:4 от "Брайтона" в минувший вторник "Эвертон" опустился в зону вылета Премьер-Лиги, а спекуляции насчет увольнения Лэмпарда достигли своего предела.



В преддверии матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в пятницу Лэмпард подтвердил, что разговаривал с руководством "ирисок", однако Фрэнк сосредоточен лишь на своей работе.



"У нас были кое-какие приватные разговоры. Но я никогда не просил и не буду просить никаких гарантий. Моя работа в том, чтобы быть сосредоточенным на своей работе день за днем, матч за матчем".



"Такова реальность. Вообще-то, мне не нужно никаких гарантий. Я пришел сюда, чтобы каждый день понемногу улучшать себя, команду, игроков и все остальное, поэтому я не охочусь за какими-либо гарантиями".



"Я знал, что это будет тяжело. Восторг от успешного решения задачи по выживанию —это хорошо, но реальность была такова, что у нас много работы".



"Я чувствую, что сейчас мы в процессе. Я не глуп. Нам нужно добиваться результатов, и мы хотим остаться в этой лиге. Это первоочередная цель в этом году".



"Мы только что опустились в зону вылета, но не это моя главная забота. Если мы выиграем свой следующий матч в лиге, мы, наверное, покинем зону вылета", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.