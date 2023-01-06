Каррагер: "Кукурелья не хочет обороняться"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал игру защитника "Челси" Марка Кукурельи в матче против "Манчестер Сити".

Накануне вечером Кукурелья не смог помешать Рияду Махрезу замкнуть прострел Джека Грилиша на дальней штанге, в результате чего "Челси" потерпел домашнее поражение 0:1.



Наблюдая за игрой Кукурельи во втором тайме, у Каррагера сложилось впечатление, что 24-летний испанец, стоивший "синим" 62 миллиона фунтов, просто не хочет обороняться.



"Я не был доволен Кукурельей весь второй тайм, до его замены. А если вспомнить о его ценнике..."



"Еще хуже, когда игрок не хочет обороняться. Для меня это выглядело так, словно он не хочет обороняться в ситуациях один на один".



"Когда я вижу, как защитники постоянно падают, а соперники продолжают проходить через них, это заставляет меня думать, что они не хотят обороняться. Ты должен пригнуться, крутиться и сверкать пятками".



"Иногда ты можешь подумать: "Мне не выиграть этот мяч, мне не добраться туда". Но если это твой план против каждого вингера, который идет на тебя, это не может быть правильно", — сообщил Каррагер в эфире.