Каррагер: "Кукурелья не хочет обороняться"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал игру защитника "Челси" Марка Кукурельи в матче против "Манчестер Сити".
Накануне вечером Кукурелья не смог помешать Рияду Махрезу замкнуть прострел Джека Грилиша на дальней штанге, в результате чего "Челси" потерпел домашнее поражение 0:1.
Наблюдая за игрой Кукурельи во втором тайме, у Каррагера сложилось впечатление, что 24-летний испанец, стоивший "синим" 62 миллиона фунтов, просто не хочет обороняться.
"Я не был доволен Кукурельей весь второй тайм, до его замены. А если вспомнить о его ценнике..."
"Еще хуже, когда игрок не хочет обороняться. Для меня это выглядело так, словно он не хочет обороняться в ситуациях один на один".
"Когда я вижу, как защитники постоянно падают, а соперники продолжают проходить через них, это заставляет меня думать, что они не хотят обороняться. Ты должен пригнуться, крутиться и сверкать пятками".
"Иногда ты можешь подумать: "Мне не выиграть этот мяч, мне не добраться туда". Но если это твой план против каждого вингера, который идет на тебя, это не может быть правильно", — сообщил Каррагер в эфире.
06.01.2023 18:00
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