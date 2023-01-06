"Челси" продвигается в переговорах по Мудрику

"Челси" надеется опередить "Арсенал" в борьбе за вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщает The Guardian, "Арсенал" остается главным претендентом на Мудрика, однако оба предложения "канониров" о покупке 22-летнего игрока сборной Украины были отклонены "Шахтером".



Возникшая задержка дала возможность "Челси" вступить в борьбу за Мудрика, и "синие" все больше уверены в своих шансах перехватить Михаила.



По информации издания, "Челси" провел позитивные переговоры, а накануне директор "Шахтера" Дарио Срна посетил "Стэмфорд Бридж" и посмотрел матч "синих" в Премьер-Лиге против "Манчестер Сити".



Изначально "Шахтер" оценивал Мудрика в 86 миллионов фунтов, однако ожидается, что украинский клуб будет готов довольствоваться меньшим.