Гвардиола: "Льюис изменил игру"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего 18-летнего защитника Рико Льюиса.

До выезда на "Стэмфорд Бридж" накануне Льюис выходил в стартовом составе "Сити" на три матча подряд.



Неудачное начало матча против "Челси" заставило Гвардиола выпустить Льюиса уже в перерыве, и продукт академии "горожан" полностью оправдал доверие своего наставника.



"В последних матчах Рико продемонстрировал способность делать полузащиту лучше".



"Есть игроки, которые сами по себе играют очень хорошо, однако он обладает способностью делать лучше игру всей команды".



"В каждый момент он знает, что нужно делать. Он изменил игру", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.