"Барселона" исключает приобретение Силвы
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта исключил приобретение полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.
Силва выступает за "Сити" с 2017 года, и прошлое лето стало очередным трансферным окном, когда Бернарду связывали с переходом в "Барселону".
Согласно слухам, Силва остается на радаре у "Барселоны", однако установленная за 28-летнего португальца цена является чрезмерной для каталонского клуба.
"За 80 миллионов евро (71 млн. фунтов) Бернарду Силва точно не перейдет... Потому что мы не будем платить им", — сообщил Лапорта Cadena Ser.
06.01.2023 15:00
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