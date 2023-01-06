"Барселона" исключает приобретение Силвы

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта исключил приобретение полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

Силва выступает за "Сити" с 2017 года, и прошлое лето стало очередным трансферным окном, когда Бернарду связывали с переходом в "Барселону".



Согласно слухам, Силва остается на радаре у "Барселоны", однако установленная за 28-летнего португальца цена является чрезмерной для каталонского клуба.



"За 80 миллионов евро (71 млн. фунтов) Бернарду Силва точно не перейдет... Потому что мы не будем платить им", — сообщил Лапорта Cadena Ser.