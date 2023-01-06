"Юнайтед" арендовал Батленда

"Манчестер Юнайтед" взял голкипера "Кристал Пэлас" Джека Батленда в аренду до конца сезона 2022/23.

Ранее в январе "Юнайтед" остался без дублера для Давида Де Хеа, потому что "Ньюкасл" досрочно отозвал из аренды Мартина Дубравку.



Теперь страховать первого номера "красных дьяволов" будет 29-летний Батленд, который сыграл 87 матчей в Премьер-Лиге и девять раз надевал футболку сборной Англии.



"Это удивительный клуб, и я горжусь, что теперь его представляю. Я предвкушаю совместную работу с этой невероятной вратарской группой, где каждый поддерживает друг друга каждый день, создавая лучшие условия для тренировок и матчей".



"Я играл против Давида Де Хеа и представлял сборную Англии вместе с Томом Хитоном. Они являются голкиперами топ-уровня, и я предвкушаю возможность соперничать с ними и поддерживать их как партнеров по команде".



"Этот коллектив способен многого достичь в этом сезоне, и я взволнован от того, что смогу сыграть свою роль в реализации этих амбиций", — сообщил Батленд.



Добавим, "Пэлас" владеет Батлендом с 2020 года. В этом сезоне Джек еще не сыграл ни матча.