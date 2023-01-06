"Юнайтед" арендовал Батленда

Эрик Тен Хаг и Джек Грилиш "Манчестер Юнайтед" взял голкипера "Кристал Пэлас" Джека Батленда в аренду до конца сезона 2022/23.

Ранее в январе "Юнайтед" остался без дублера для Давида Де Хеа, потому что "Ньюкасл" досрочно отозвал из аренды Мартина Дубравку.

Теперь страховать первого номера "красных дьяволов" будет 29-летний Батленд, который сыграл 87 матчей в Премьер-Лиге и девять раз надевал футболку сборной Англии.

"Это удивительный клуб, и я горжусь, что теперь его представляю. Я предвкушаю совместную работу с этой невероятной вратарской группой, где каждый поддерживает друг друга каждый день, создавая лучшие условия для тренировок и матчей".

"Я играл против Давида Де Хеа и представлял сборную Англии вместе с Томом Хитоном. Они являются голкиперами топ-уровня, и я предвкушаю возможность соперничать с ними и поддерживать их как партнеров по команде".

"Этот коллектив способен многого достичь в этом сезоне, и я взволнован от того, что смогу сыграть свою роль в реализации этих амбиций", — сообщил Батленд.

Добавим, "Пэлас" владеет Батлендом с 2020 года. В этом сезоне Джек еще не сыграл ни матча.


Метки аренда, Батленд, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2023 14:00

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  1. mancunia-planet 06.01.2023 14:38 # mancunia-planet
    В качестве третьего номера ничего так.

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  2. eakz 06.01.2023 14:21 # eakz
    был перспективным кипером в пес 2012. дальше о нем ничего не слышал

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