Джанлука Виалли ушел из жизни
Бывший игрок и тренер "Челси" Джанлука Виалли ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.
Впервые рак поджелудочной железы был диагностирован у Виалли в 2017 году, однако Джанлуке удалось взять верх в этой битве.
В 2021 году, вскоре после победы сборной Италии на Евро-2020, рак вернулся.
Виалли до середины декабря занимал роль в сборной Италии, однако резкое ухудшение здоровья заставило его уйти.
Последние дни своей жизни 58-летний итальянец провел в госпитале в Лондоне, скончавшись в пятницу утром, сообщает The Telegraph.
Добавим, будучи игроком, Виалли выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги. Эти же трофеи — а также Кубок обладателей Кубков — Джанлука завоевал с "синими" как тренер.
06.01.2023 13:00
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В 2021 году, вскоре после победы сборной Италии на Евро-2020, рак вернулся.
Источник: http://fapl.ru/posts/97803/?c=1
все из-за Сранчо и Сцака(((
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Рип :(
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мда...
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"-Что мы говорим богу смерти?
-Не сегодня."
А нет, не подходит.
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Ббаааааля неждан... Молодой еще...
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Тоска. RIP топарь.
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Покойся с миром, Джанлука.
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