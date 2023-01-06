Бывший игрок и тренер "Челси" Джанлука Виалли ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Впервые рак поджелудочной железы был диагностирован у Виалли в 2017 году, однако Джанлуке удалось взять верх в этой битве.



В 2021 году, вскоре после победы сборной Италии на Евро-2020, рак вернулся.



Виалли до середины декабря занимал роль в сборной Италии, однако резкое ухудшение здоровья заставило его уйти.



Последние дни своей жизни 58-летний итальянец провел в госпитале в Лондоне, скончавшись в пятницу утром, сообщает The Telegraph.



Добавим, будучи игроком, Виалли выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги. Эти же трофеи — а также Кубок обладателей Кубков — Джанлука завоевал с "синими" как тренер.