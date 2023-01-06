Джанлука Виалли ушел из жизни

Джанлука Виалли Бывший игрок и тренер "Челси" Джанлука Виалли ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Впервые рак поджелудочной железы был диагностирован у Виалли в 2017 году, однако Джанлуке удалось взять верх в этой битве.

В 2021 году, вскоре после победы сборной Италии на Евро-2020, рак вернулся.

Виалли до середины декабря занимал роль в сборной Италии, однако резкое ухудшение здоровья заставило его уйти.

Последние дни своей жизни 58-летний итальянец провел в госпитале в Лондоне, скончавшись в пятницу утром, сообщает The Telegraph.

Добавим, будучи игроком, Виалли выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги. Эти же трофеи — а также Кубок обладателей Кубков — Джанлука завоевал с "синими" как тренер.


Метки Виалли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1244

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 06.01.2023 13:48 # farot
    В 2021 году, вскоре после победы сборной Италии на Евро-2020, рак вернулся.

    Источник: http://fapl.ru/posts/97803/?c=1

    все из-за Сранчо и Сцака(((

    (ответить)

  2. skydreams 06.01.2023 13:23 # skydreams
    Рип :(

    (ответить)

  3. kukuruzko 06.01.2023 13:20 # kukuruzko
    мда...

    (ответить)

  4. shakur 06.01.2023 13:11 # shakur
    "-Что мы говорим богу смерти?
    -Не сегодня."

    А нет, не подходит.

    (ответить)

  5. bembo 06.01.2023 13:11 # bembo
    Ббаааааля неждан... Молодой еще...

    (ответить)

  6. sausage 06.01.2023 13:08 # sausage
    Тоска. RIP топарь.

    (ответить)

  7. dentinho 06.01.2023 13:02 # dentinho
    Покойся с миром, Джанлука.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: